Achiellefiets ‘Jean’ is eerste Belgische elektrische longtail

Het Egemse Dija-Oostcolor is al vele jaren gespecialiseerd in het maken van oerdegelijke retrofietsen onder het merk Achielle. In 2019 pakten ze uit met een elektrische bakfiets en nu stellen ze met trots de eerste puur Belgische elektrische longtailfiets voor.

Voor het begin van het verhaal moeten we terug naar 1946, toen Achiel Oosterlinck, de vader van Jan en grootvader van Peter en Tom, de huidige zaakvoerders, een fietswinkel begon in Egem. Al snel legde hij zich toe op het vervaardigen van fietsframes, wat het bedrijf ook tot in 2000 deed. Door de concurrentie met de lageloonlanden was het bedrijf echter niet meer rendabel, maar de zaakvoerders bleven niet bij de pakken zitten.

Multifunctioneel

Dat resulteerde in 2007 in het op de markt brengen van hun retro-Achiellefietsen, een verwijzing naar de stichter van het bedrijf. Door moderne technologie te combineren met het uitzicht van een fiets van vijftig tot honderd jaar geleden werd het merk in de loop der jaren een vaste waarde op de markt van de retrofietsen. In 2019 brachten ze een multifunctionele elektrische bakfiets op de markt. Een dik jaar geleden kregen ze het idee om in de lijn van de bakfiets een longtailfiets te bouwen. “Eigenlijk is de aanzet voor een nieuw idee altijd hetzelfde”, steekt vader Jan Oosterlinck van wal. “Peter of Tom komen op hun kousenvoeten naar mij met het zinnetje: “Pa, weet je wat we nog eens zouden moeten maken?” Dat was nu niet anders. Een dik jaar geleden kwam Peter met het idee op de proppen om een elektrische longtail fiets te maken. Dat leek mij meteen een schitterend idee.”

Stuk wendbaarder

“De reden waarom ik het idee geopperd heb, is dat we via diverse bronnen hoorden dat een bakfiets, vooral in de stad, zijn beperkingen heeft”, gaat Peter verder. “Het verkeer is er steeds drukker en helaas is de ruimte voor de fietsers in vele steden nog steeds beperkt. Manoeuvreren tussen het verkeer met een bakfiets is dan ook niet altijd eenvoudig. Bovendien hebben heel wat mensen geen garage en moeten hun fiets dus binnen in huis zetten, wat met een bakfiets ook niet altijd evident is. Een longtail is dan een goede oplossing. Deze biedt haast alle mogelijkheden van een bakfiets: je kan er gemakkelijk twee kinderzitjes op monteren, er twee grotere kinderen op zetten of een grote mand voor het doen van boodschappen. Het voordeel is echter dat deze veel meer op een gewone fiets lijkt, een stuk wendbaarder is en dus gemakkelijker om mee te rijden. Dat onze redenering klopt, mag blijken uit het feit dat we al heel wat bestellingen kregen.”

“Een idee hebben is één ding, maar het moet dan nog praktisch uitgewerkt worden en dat is nu net mijn stuk van het verhaal”, vervolgt Jan. “Ik werk nog altijd op de ambachtelijke manier. Ik ga naar het atelier en ontwikkel de fiets buis per buis. Een computer komt er niet aan te pas. De kern van ons vakmanschap is voor mij nog altijd dat ik alles kan vastpakken en kan controleren of het ontwerp visueel mooi is. Ik ben een dik jaar geleden beginnen te ontwerpen en we zijn hier het voorbije half jaar bijna constant aan bezig geweest.”

“De ontwikkeling was zeker niet eenvoudig, maar we willen pas een nieuw product op de markt brengen wanneer we gestreefd hebben naar perfectie. We wilden de fiets bouwen die anderen niet maken. Ons moto Koop lokaal Belgisch indachtig, werd ook bij deze fiets enkel gewerkt met lokale leveranciers en firma’s. We mogen dus met trots zeggen dat we de eerste volledig Belgische longtail op de markt hebben gebracht. Als eerbetoon aan pa hebben we deze fiets de naam Jean meegegeven.” (JG)