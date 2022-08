Achiel Primeurs levert voortaan met elektrische bakfiets

Het bekende Oostendse bedrijf Achiel Primeurs levert nu ook elektrisch: met een speciaal aangepaste elektrische bakfiets kiezen ze resoluut voor snelle, efficiënte en klimaatvriendelijke leveringen van hun producten. De eerste stap in het groene verhaal was de plaatsing van zonnepanelen, nu volgt de overstap naar milieuvriendelijke leveringen.

“Een tijd terug kochten we een eerste ‘klassieke’ elektrische bakfiets voor kleine extra taken en waren bijzonder tevreden”, vertelt Igor Luypaert. “Samen met Gino Bikes zijn we daarom op zoek gegaan naar de ideale, volledige uitgebouwde elektrische bakfiets en hebben deze gevonden in de Tender pick-up van het merk Urban Arrow.”

De bakfiets heeft ruimte voor 300 kilogram aan producten en heeft technische hoogstandjes zoals een wandelfunctie waarbij de volgeladen bakfiets autonoom 180° kan draaien om zo de andere richting te kunnen opgaan. Dankzij de autobanden en gespecialiseerde, verstelbare veringen voor stabiliteit kunnen alle producten mee, ook delicate producten als aardbeien of champignons. Leveringen met dit type bakfiets zijn een unicum in Oostende. “De bakfiets staat zelfs op de drukste dagen nooit stil in het drukke verkeer, kan snellere routes nemen en heeft voldoende ruimte voor grote leveringen. We kunnen bovendien leveren tot vlak aan de deur, een grote meerwaarde voor veel van onze horecaklanten.”