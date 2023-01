Accent Jobs maakt alle CV’s anoniem en gaat zo de strijd aan met discriminatie op de arbeidsmarkt

Bedrijven die samenwerken met het uitzendbureau Accent krijgen vanaf 1 februari enkel nog anonieme cv’s voorgeschoteld. Zo gaat het Roeselaarse talent placement bedrijf de strijd met discriminatie op de arbeidsmarkt aan: “Voor alle partijen is het een win-win-situatie.”

Voor heel wat werkzoekenden is discriminatie op de arbeidsmarkt dagelijkse kost. Tal van studies wijzen uit dat sollicitanten niet zelden worden afgerekend op hun leeftijd, buitenlands klinkende naam of gender Met andere woorden: Mustafa wordt veel minder snel uitgenodigd voor een gesprek dan Mark, ook al hebben ze beide exact dezelfde competenties. Onaanvaardbaar, vindt uitzendbureau Accent Jobs. “Onze maatschappij verandert constant, de bevolking ziet er niet meer hetzelfde uit als 20 jaar geleden. Het wordt dringend tijd dat bedrijven zich daaraan aanpassen en mee evolueren. We willen voorkomen dat cv’s onterecht op de ‘nee’-stapel terecht komen, nog voordat een kandidaat zich tijdens een gesprek heeft kunnen voorstellen”, aldus CEO Anouk Lagae.

Anonieme cv

Concreet maakt Accent alle cv’s die ze – na hun eerste selectie – doorsturen naar bedrijven anoniem. De naam, leeftijd, woonplaats, school en genderidentiteit van de kandidaat zal niet meer vermeld worden. Wel nog de initialen, diploma’s en werkervaring, maar dan zonder jaartallen erbij. “Sollicitanten met ‘gaten’ in hun carrière worden snel afgeschreven, terwijl zo’n arbeidsonderbreking niets zegt over hun capaciteiten of motivatie. Vrijwilligerswerk in het buitenland, zorgen voor een zieke ouder, zelf kampen met een burn-out… We willen kandidaten de kans geven om zelf hun verhaal te doen, want in de meeste gevallen is het resultaat positief”, verklaart Anouk.

“Sollicitanten met ‘gaten’ in hun carrière worden snel afgeschreven, terwijl een onderbreking niets zegt over hun capaciteiten of motivatie”

Volgens tal van studies, net als die van arbeidsmarktdeskundige Stijn Baert, worden voornamelijk 55-plussers gediscrimineerd tijdens hun zoektocht naar een job. “Zij hebben 50 procent minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek, puur op grond van hun leeftijd. De tweede groep die het meest te maken krijgt met discriminatie, zijn mensen met een andere etnische achtergrond. Zij hebben 30 procent minder kans om weerhouden te worden, ook al hebben ze de juiste vaardigheden, diploma’s of ervaring die beschreven staan in de vacature.”

Onbewust discrimineren

Accent voelt zich gesterkt in hun keuze door de proefperiode die aan dit plan voorafging. Drie maanden lang hebben tien verschillende bedrijven op deze manier samengewerkt met Accent, volgens Anouk waren de reactief unaniem positief. Een trend die ze hoopt te behouden bij de verdere uitrol van het project: “We weten dat het misschien onwennig zal zijn. Bedrijven discrimineren in de meeste gevallen onbewust. Het is nu aan ons om bedrijven daarvan bewust te maken, en hen ervan te overtuigen dat je met behulp van anonieme cv’s sneller geschikte werkkrachten vindt.”

“We moeten niet minder kritisch worden, maar wel ouwbollige en onbelangrijke criteria overboord gooien”

We gaan er maar al te snel van uit dat een piloot mannelijk is, de verkoper in een hippe koffieshop best jong is en dat iemand met Syrische roots minder goed geschoold is dan een Vlaming. Die vooroordelen hebben volgens Anouk niet enkel negatieve gevolgen voor de sollicitant in kwestie zelf, maar ook voor onze economie. “We kampen momenteel met een historische krapte op de arbeidsmarkt. Nooit eerder stonden er zoveel vacatures open. En nee, we moeten niet minder kritisch worden wanneer het gaat over competenties of ambitie, maar we moeten wel conservatieve criteria overboord gooien die eigenlijk niet belangrijk zijn. Als iemand goed mee is met de moderne technologieën, maakt het dan uit of hij/zij/die dan 35 of 55 jaar is? Als een kandidaat het ziet zitten om elke dag twee uur te pendelen, waarom zou die dan niet in aanmerking mogen komen? We merken nu al dat knelpuntsectoren zoals de bouw veel meer open minded is. Zij weten al langer dan vandaag dat een geschikte werknemer er soms anders uitziet dan pakweg 20 jaar geleden.”

“Voor ons is het simpel. Alle kandidaten krijgen gelijke kansen, waardoor de werkloosheid zal dalen. Dat is goed voor de economie, en de motivatie en het algemene geluksgevoel van de werkzoekenden zelf. Bovenal zullen bedrijven veel sneller iemand vinden die voldoet aan hun eisen, omdat de vijver groter wordt. Een bonuspunt is dat onze ondernemingen diverser worden, een spiegelbeeld van de maatschappij. Win-win-win.”