AB Textiles uit Roeselare breidt klantenbestand uit door overname drukkerij Emblema

AB Textiles, verdeler van gepersonaliseerde bedrijfskledij uit Roeselare, kondigt met trots de overname van drukkerij Emblema uit Maarkedal aan. Vanaf 1 april 2023 versterkt het bedrijf zijn positie in de sector en wordt het productassortiment uitgebreid.

Dankzij de overname van drukkerij Emblema uit Maarkedal ziet zaakvoerder Arthur Denys zijn omzet en klantenbestand verder groeien. De West-Vlaamse ondernemer neemt de klanten van Emblema over en breidt daarmee zijn afzetmarkt uit naar Oost-Vlaanderen.

Hoewel de huidige klanten van Emblema een nieuw aanspreekpunt krijgen, verandert er verder niets en kunnen zij blijven rekenen op dezelfde mate van service en kwaliteit. Geert Vande Walle en Catharina Declercq richtten Emblema in 2004 op en hebben het volste vertrouwen in de toekomst van de firma.

“Emblema is een veelzijdige, vooruitstrevende en moderne drukkerij die de wensen van de klant vooropstelt. We worden echter een dagje ouder en gingen bij gebrek aan opvolging op zoek naar een jonge en dynamische ondernemer. In dat opzicht hebben we met Arthur de perfecte partij gevonden. Na achttien jaar doet het natuurlijk een beetje pijn om afscheid te nemen van onze drukkerij, maar we zijn er zeker van dat Arthur onze klanten goed zal opvangen”, aldus Geert en Catharina.

Eigen software voor bedrijven en particulieren

AB Textiles is sinds 2016 gespecialiseerd in de verkoop en het verdelen van werk- en promokledij, gepersonaliseerde accessoires en PBM’s. Zaakvoerder Arthur Denys onderscheidt zich in de sector door gebruiksvriendelijke en overzichtelijke platformen en voorwaarden aan te bieden. De software Blix biedt een totaaloplossing voor sectoren en bedrijven die op regelmatige basis kledij bestellen.

“Bedrijven krijgen dankzij onze software meer grip op de inkomende en uitgaande orders van werknemers, en sparen zo heel wat kostbare tijd en administratieve rompslomp uit. Daarnaast hebben we ook een print-on-demand oplossing voor particulieren die op een heel toegankelijke manier hun eigen merchandise willen verdelen. Het risico van een grote voorraad te moeten aanleggen wordt weggenomen”, legt Arthur uit.

All-round print partner

De overname past overigens perfect in de groeistrategie van AB Textiles. Wat ooit begon als afstudeerproject, is ondertussen uitgegroeid tot een ambitieuze en oplossingsgerichte onderneming. Het bedrijf neemt naast het klantenbestand ook het productaanbod van Emblema over. Het gaat dan om allerhande drukwerk, zoals spandoeken, reclameborden, brochures, originele relatiegeschenken en autobelettering.

“AB Textiles is meer dan ooit een all-round print partner voor particulieren, bedrijven en verenigingen. De ervaring en expertise van Geert en Catharina in combinatie met onze innovatieve manier van werken en eigen software vormen een grote meerwaarde voor de klanten van zowel AB Textiles als Emblema”, besluit Arthur