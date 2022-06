Aardbeien Van Overbeke uit Waregem viert dertigste verjaardag

Het gekende familiebedrijf in de Bessemstraat bestaat dertig jaar. Philip Van Overbeke (54) startte in 1992 als frezeboer en groeide doorheen de jaren tot een sterke speler in de wijde regio. De opvolging is alvast verzekerd, dochter Jorien (25) is vastberaden om het aardbeienverhaal verder te zetten.

In oktober 1992 richtte Philip Van Overbeke een landbouwbedrijf op in de Bessemstraat. Dagelijks werden er aardbeien en witloof gekweekt. Toen de oogst van de witloof in 2004 niet rendabel bleek, spitste hij zich volledig toe op het telen van aardbeien.

“Ik heb toen een extra serre geplaatst waardoor ik meer kon telen op substraat en niet meer in de grond. Bij substraat groeien de aardbeien op hoogte in plastieken bakken vol potgrond. Dankzij die moderne serre is het mogelijk om van april tot eind december te telen en te verkopen.”

Naast enkele seizoensarbeiders is dochter Jorien een van de drijvende krachten achter het familiebedrijf. Zij hielp als jonge meid reeds mee in de winkel, die vroeger dagelijks geopend was. “Nu is de winkel enkel op woensdagavond en zaterdagvoormiddag open, we verkopen het grootste deel van onze aardbeien namelijk via de automaten”, vertelt Jorien.

Korte keten

In de Bessemstraat bij het bedrijf staan er drie automaten, waar men ook het lekkere appel-aardbeisap kan kopen. “Een vierde automaat staat op de hoek van de Henri Lebbestraat met de Expresweg. De vijfde staat in de Elstweg in Ingooigem, waar ik met mijn vriend woon.”

Vader en dochter leveren ook rechtstreeks aan bakkers en kleine zelfstandigen. “Die korte keten vinden wij belangrijk”, vertelt Philip. “Een ander deel gaat naar de REO-veiling in Roeselare.”

Biologisch

Het familiebedrijf teelt ook op een geïntegreerde manier. “Wij werken altijd biologisch tenzij we genoodzaakt zijn om chemisch te bestrijden zoals bij grote plagen. De bestuiving van aardbeien gebeurt ook biologisch met het inzetten van hommels.”

Opvolging verzekerd want Jorien is vastberaden om de zaak verder te zetten. “Binnenkort zal ze officieel een deel overnemen, zodat we beiden zaakvoerder zijn. In de toekomst neemt ze het volledig over. Maar ik zal altijd wel een handje blijven toesteken”, lacht Philip.