Aardappelmachineproducent AVR zet nog sterker in op de Duitse markt

AVR, de producent van een volledig gamma machines voor de aardappelteelt en wereldspeler in dat marktsegment, opent een nieuw filiaal in Duitsland. Op die manier wil het zijn Duitse klanten en dealers van dichtbij bijstaan. Dit Belgische familiebedrijf, dat straks zijn 175ste verjaardag viert, heeft zijn hoofdzetel in Roeselare en telt ook vestigingen in Nederland en Duitsland.

Met z’n 175e verjaardag in het vooruitzicht heeft AVR intussen bewezen een gevestigde waarde te zijn als landbouwmachineproducent en trekt het dus met heel wat ervaring op een symbolisch tijdstip naar Duitsland om de markt er lokaal te ondersteunen.

Het nieuwe filiaal is gevestigd in Uetze, een locatie die midden in een belangrijk teeltgebied ligt en ook een goede verbinding biedt naar de A2 en A7, die op hun beurt belangrijke verkeersaders zijn voor andere teeltgebieden. Het steunpunt zal zowel commerciële, technische als logistieke functies combineren. Het magazijn dat er ondergebracht wordt zal bijvoorbeeld een snelle aanlevering van wisselstukken over heel Duitsland garanderen. Het uitgebreide Duitse AVR-dealernetwerk kan dan weer rekenen op lokale trainingen en de technische know-how en ondersteuning vanuit de producent.

De opening van het Duitse AVR-filiaal wordt in de kijker gezet op Agritechnica, de grote landbouwbeurs die plaats vindt in Hannover van 12 t.e.m. 18 november.

AVR telt internationaal 250 medewerkers, heeft een netwerk van meer dan 100 dealers in 50 landen en verwezenlijkte in 2022 een omzet van 85 miljoen euro.