Aardappelen en appels van Pomanza ‘100% West-Vlaams’: “Kwaliteit van bij ons”

Bernard Devrome en Nele Vanhauwe produceren sappen, telen aardappelen en kweken appels, die ze zelf verpakken en verkopen onder het merk Pomanza. Ze zijn een van de nieuwe producenten die het ‘100% West-Vlaams’-label ontvangen.

Twintig nieuwe producten krijgen de erkenning van 100% West-Vlaams streekproduct, en ook tien nieuwe producenten krijgen dit kwaliteitslabel. Onder die laatsten dus Bernard Devrome (40) en Nele Vanhauwe (38), de ondernemende landbouwers achter Pomanza.

“Nadat we als twintigers de varkensfokkerij van mijn ouders hadden overgenomen, bouwden we vier jaar geleden een oude hoeve om tot vakantiewoning voor vijftien mensen: De Calonne, iets verderop, in Bulskamp”, vertelt Nele. “Daar serveerden we de gasten het sap van de appels van de boomgaard bij onze boerderij als welkomstdrank. Dat werd gesmaakt en is zo uitgegroeid tot een heuse productlijn met zes Pomanza-sappen. Naast het pure appelsap zijn er ondertussen ook combinaties met peer, aardbei, framboos, blauwe bes en kers.”

Pomme de terre en manzana

De naam Pomanza is een samentrekking van het Franse ‘pomme de terre’ en het Spaanse ‘manzana’: aardappel en appel.

“Naast de sappen, vermarkten we ook die producten, onder diezelfde naam. Onze drie zonen staan telkens op de verpakkingen: Miel (12) is het gezicht van het fruit, Juul (10) staat op de aardappelzakken, en onze sappenfan Staf (7) prijkt op de etiketten van de flessen. Zo benadrukken we het familiale karakter van het boerderijleven. We zijn trots dat we onze kinderen kunnen laten opgroeien op de boerenbuiten, tussen de pure producten”, vertelt Bernard.

En net daarvoor wordt deze hoeveproducent nu dus beloond met het 100% West-Vlaams-label.

“Dat geldt voor de appels en de aardappelen, die we hier zelf kweken op verscheidene percelen in de regio. Voor de sappen gebruiken we naast eigen fruit ook kleinfruit van andere telers, buiten de provincie, dus vallen die buiten de erkenning. Naast de eventuele meerverkoop door de extra promotie vanuit de provincie, hopen we hiermee ook interessante contacten te kunnen leggen tijdens de vele meetings of workshops die voor streek- en hoeveproducenten worden georganiseerd”, stelt Bernard.

“De sappen verkopen we in onze twee automaten: aan de vakantiehoeve in de Calonnegracht en aan onze boerderij in de Presendestraat. Je vindt in de automaten tijdens het seizoen ook onze appels en aardappelen. Daarnaast organiseerden we al een plukdag in onze boomgaard, waarbij je als klant zelf je appels kon plukken. Voorts vind je onze producten in buurtwinkels, lokale hoevewinkels of op markten, of in de gerechten van diverse restaurants”, zegt Nele.

De smaak van passie

Maar waarom zouden we nu die producten moeten kopen, en dan nog het liefst rechtstreeks bij de boer? “Omdat die lokaal geteeld worden, en dus niet vanuit het buitenland getransporteerd moeten worden. Dat betekent ook dat de producten aan een strenge controle zijn onderworpen en dus van hoge kwaliteit zijn. Wij stoppen hier het hele jaar door veel werk en passie in; dat proef je direct. En dat allemaal tegen een faire prijs”, aldus nog Bernard.

Meer info: www.pomanza.be. (Wouter Verheecke)