Aardappelbedrijf AVR uit Roeselare brengt reuzebestelling naar Denemarken

Het was een indrukwekkend zicht maandagmiddag, aan de ingang van landbouwmachineproducent AVR langs de Meensesteenweg in Roeselare. Er vertrok een megakonvooi van acht aardappelrooiers op vrachtwagens richting een klant in Denemarken. Het is meteen het grootste order ooit voor het familiebedrijf, dat volgend jaar ook uitbreidt.

AVR staat voor Alphonse Vansteenkiste Roeselare. “Genoemd naar de zoon van stichter Petrus”, weet huidig CEO Stefan Top. “Toen gebeurde alles nog met paard en kar, tegenwoordig tellen onze machines heel wat meer technologische snufjes.”

Stefan vormt samen met zijn vrouw en schoonbroer de tweede generatie van de familie Nollet, die het bedrijf in de jaren ’70 overnam. “Volgend jaar vieren we al het 175-jarig bestaan van AVR en we kunnen een mooi parcours voorleggen.”

“Getuige daarvan onze acht aardappelrooiers die maandag in een groot konvooi richten een dealer in Denemarken vertrokken. In Het Nederlandse Veendam, waar we nog een vestiging hebben, sluit er nog een negende voertuig – een Falcon stortbunker– mee aan.”

Mooie cijfers

AVR kan dan ook mooie cijfers voorleggen. Het bedrijf draaide vorig jaar 75 miljoen euro omzet en voert tegenwoordig 65 procent van zijn bestellingen uit richting de Benelux en Frankrijk. “De rest is voor zestig landen verspreid over de wereld”, weet communicatieverantwoordelijke Tine Coopman.

“Nu krijgen we ook meer en meer voet aan grond in Scandinavië, vandaar deze grote bestelling gericht aan één van de verkooppunten van onze dealer ter plaatse.”

De acht rooiers vertrokken op grote trucks richting Denemarken om er twee dagen later aan te komen. “Het konvooi is honderd meter lang en we deden de rit in verschillende dagen, ook om rekening te houden met de rij- en rusttijden. Daarnaast moesten we natuurlijk over de juiste documenten beschikken om met een speciaal transport via Nedereland over Duitsland naar Denemarken te rijden.”

Bouwplannen

Dat het bedrijf blijft groeien – op vandaag telt het ruim 200 personeelsleden – betekent ook dat er bouwplannen zijn. “In 2016 hebben we nog een nieuwe loods van 10.000 m² gezet en ondertussen hebben we ook een vergunning op zak om een nieuw kantoorgebouw te plaatsen”, aldus Tine. “Die werken gaan binnenkort van start.”

(vadu)