Aannemer uit Koksijde lanceert handige app: “Noem het ‘de Tinder’ voor de bouw- en tuinsector”

Een lekkende kraan of een totaalrenovatie. Het gras maaien of een volledige make-over van de tuin. Wil je snel de juiste man of vrouw om die klussen te klaren? Check dan de nieuwe WeConstruct-app van de Oostduinkerkse aannemer Alexander Verberckmoes (44). “We matchen particulieren en professionelen.”

Alexander zit al van zijn zestiende in de bouw. Vandaag is hij aannemer en runt hij ook een IT-bedrijf. “Ik weet als geen ander hoe snel een bouwvakker een gaatje in de agenda krijgt. Materiaal dat te laat wordt geleverd en je kan niet verder werken op de werf. Aan de andere kant hunkeren particulieren naar goeie werkkrachten maar hebben ze niet altijd de tijd om die te zoeken. Beide problemen los ik met mijn WeConstruct-app op.”

Hoe werkt het nu? Particulieren kunnen de app gratis downloaden via Apple Store en Google Play. Handelaars en professionelen kunnen zich een jaarabonnement van 184,99 euro aanschaffen om zo hun diensten bekend te maken.

Al ruim honderd bedrijven doen mee

De gebruiker maakt een zoekertje op het platform met een duidelijke titel, foto of plan en een korte beschrijving van het werk. De bouw- of tuinonderneming die tijd heeft, reageert. Anderzijds is de app ook voor de bouw- en tuinsector onderling interessant. Je kan er onderaannemers op vinden, acties onder elkaar bekend maken of materiaal verkopen.

In een week tijd sloten zich ruim honderd bedrijven uit België en Nederland aan. “Er zijn in beide landen zeker 450.000 professionelen in de bouw- en tuinsector, we hebben dus zeker groeimarge”, klinkt Alexander ambitieus. Hij kan rekenen op zijn mede-oprichter Luc Van Vaerenbergh.

Meer info vind je op www.weconstruct.app.

(GUS)