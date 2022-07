A.S.Adventure opent Young Store in Ooststraat in Roeselare als retail experiment

Op vrijdag 2 september opent A.S.Adventure een nieuwe winkel in het centrum van Roeselare: Young Store by A.S.Adventure. De Belgische retailer lanceert hiermee een retail experiment, helemaal gericht op young teens. De bestaande winkel, sinds 2003 in de Brugsesteenweg, krijgt hiermee letterlijk en figuurlijk een jonger broertje, maar blijft een vaste waarde in Roeselare. Ook de juniorcollecties zullen hier nog steeds te vinden zijn.

De junior-afdeling is een belangrijke afdeling binnen het A.S.Adventure-concept. Met het nieuwe concept ‘Young Store by A.S.Adventure’ richt het merk zich volledig op kids & teens van 10 tot 14 jaar met een ruime selectie aan juniorcollecties van coole merken, zowel kleding en schoenen als lifestyleproducten zoals daypacks en drinkflessen. En dat alles gebundeld in een inspirerende winkelomgeving.

Retail experiment

Deze Young Store dient als retail experiment om op lange termijn af te toetsen of A.S.Adventure zo binnen het stadscentrum een additioneel bereik kan aanspreken. De toekomst zal uitwijzen of A.S.Adventure ook op andere locaties nieuwe Young Stores zal openen. Met de beschikbaarheid van het handelspand in de Ooststraat 20, net naast Juttu, is de stad Roeselare een interessante keuze voor dit experiment.

School of Life

De filosofie die schuilt achter de junior-afdeling van A.S.Adventure luidt: geef kinderen voldoende ‘buitentijd’ om ook naast de schoolbanken bij te leren. De natuur bezoek je niet, je bent er thuis. En hoe meer tijd je er doorbrengt, hoe meer je ervan leert. Over vindingrijkheid, hoe alles continu in groei is, tot hoe geduld een schone deugd is.

Zeg nu zelf, buiten leren is toch leuker dan vanbuiten leren? A.S.Adventure stimuleert deze ‘school of life’-gedachte met de gepaste juniorcollecties en maakt van de natuur een eindeloze speel- én leerplek.