A.S. Adventure in Nieuwpoort heeft alles voor de wandelaar

NIEUWPOORT A.S. Adventure heeft een nieuwe winkel geopend in Nieuwpoort: “De focus ligt op wandelen.”

Sinds 16 februari kan je shoppen in een gloednieuwe winkel van A.S. Adventure in de Albert I-laan 251 in Nieuwpoort. Je vindt er alles wat je nodig hebt voor een wandeling aan zee. Tom Ameloot, die al een filiaal runt in Veurne, neemt ook de winkel in Nieuwpoort onder zijn vleugels.

De outdoorketen A.S. Adventure, ooit begonnen als het familiebedrijf Stock Américain, werd midscheeps getroffen door de coronacrisis, maar is zich nu goed aan het herstellen.

“Onze nieuwe A.S. Adventure store in Nieuwpoort is een kleinere winkel dan die in Veurne en gefocust op wandel- en trekkinggerief”, zegt storemanager Tom Ameloot.

“We hebben een groot assortiment wandelschoenen, accessoires en outdoorkledij. We bieden er ook onze care & repair service aan, want hoe beter je het materiaal verzorgt, hoe langer het in topconditie blijft. Dat is onze bijdrage om de afvalberg te verminderen. Tijdens de zomer zullen we ook ‘beach items’ in de winkelrekken leggen, zoals zonnehoedjes, zonnebrillen en slippers.” (PG)

De speciaalzaak is elke dag open van 10 tot 18 uur. Op zaterdag en zondag is dat tot 18.30 uur.