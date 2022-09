9.000 euro aan prijzen bij koopactie handelaars in Kuurne

Iedereen die zijn aankopen doet bij de plaatselijke handel wordt nu extra beloond. Met een rijke geschiedenis van meer dan 30 jaar heeft het braderiecomité in aanloop naar de Kuurnse ezelsfeesten een nieuwe koopactie gelanceerd.

“Dit jaar doen niet minder dan 62 Kuurnse handelaars mee aan de actie”, vertelt Johan Bossuyt, voorzitter van het braderiecomité. “Dat is een pak meer dan de editie voor de pandemie. Het principe van onze actie is heel eenvoudig. Wie zijn aankopen doet bij een van de deelnemende handelaars ontvangt één of meerdere bonnen, afhankelijk van zijn aankoopbedrag. Noteer vervolgens op de bon uw contactgegevens en deponeer deze in de urne van de winkel naar keuze”, gaat Johan verder.

3.000 euro superpot

“In totaal mogen we 9.000 euro aan prijzen wegschenken. 120 winnaars winnen daarbij een waardebon van 50 euro en één gelukkige de superpot van 3.000 euro. Wie bij de winnaars hoort, wordt persoonlijk verwittigd. We zijn alvast heel dankbaar dat onze koopactie extra ondersteund wordt door het gemeentebestuur”, besluit Johan. Naast de koopactie die werd gelanceerd door het braderiecomité en die duurt tot en met maandag 3 oktober, mogen alle Kuurnenaars binnenkort ook de gekende braderiekrant in de bus gaan verwachten. (BRU)

Alle deelnemende handelaars zijn terug te vinden via www.braderiecomitekuurne.be