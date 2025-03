55 werknemers verliezen job door sluiting AGC Mirodan Industries uit Heule: “Nieuws kwam best hard binnen”

AGC Mirodan Industries in Heule zal tegen eind juni sluiten. Daardoor zullen 45 arbeiders en 10 bedienden hun job verliezen. De wet Renault voor collectief ontslag wordt opgestart. AGC Mirodan heeft nog een afdeling in Zeebrugge, maar een doorstroming naar die afdeling lijkt moeilijk.

Op woensdag 12 maart maakte de afdeling AGC Mirodan Industries een intentieverklaring tot sluiting van de onderneming bekend aan z’n werknemers. Zo zouden tegen 30 juni 45 arbeiders en 10 bedienden hun job verliezen. De algemene neergang van de glasindustrie zou aan de basis liggen. Tijdelijke werkloosheid was er al even de regel.

Kroniek van een aangekondigde dood

“De werknemers hadden ergens wel verwacht dat dit zou gebeuren”, verklaart Alain Overbergh, secretaris van betrokken vakbond ACLVB, die de situatie opvolgt. “Toch kwam het nieuws wel echt binnen. De namiddagploeg is zelfs niet meer opgestart.”

De wet-Renault wordt nu nauwlettend gehanteerd. Dat is de vaste procedure bij een collectief ontslag. Op 20 maart wordt de eerste ronde van de gesprekken gevoerd. Daarna rekent Overbergh een maand voor de eerste informatieronde. “De bedoeling is dat we in die periode een sociaal plan opstellen. Er kunnen vragen gesteld worden, adviezen worden verleend en we zoeken in die periode samen naar oplossingen.”

De tweede vergadering staat dan gepland op 2 april. “Momenteel houdt de directie een goede houding aan. De werknemers zijn altijd heel trouw geweest, er is bij velen een grote anciënniteit en de sfeer binnen het bedrijf is familiaal. Ik vermoed dat AGC Mirodan zich positief zal opstellen. Er is ook nog veel ruimte om te onderhandelen, gezien de voorziene deadline op 30 juni ligt. We hebben nog wat tijd.”

Zeebrugge

Overbergh geeft aan begrip te hebben voor de beslissing van de directie. “De sector doet het niet zo denderend. Er is de covid- en energiecrisis geweest. Ze hebben er eigenlijk alles aan gedaan.” AGC Mirodan heeft zeven vestigingen in België. De enige andere afdeling in West-Vlaanderen ligt in Zeebrugge met AGC Seapane. “Al betwijfel ik of de werknemers naar daar zullen kunnen doorstromen”, zegt de ACLVB-secretaris daarover.

“30 % van het Heulse personeel zijn Franstalige grensarbeiders. Slechts 40 % is van onze regio.” Het ziet er dus niet naar uit dat een verhuis naar Zeebrugge in de pipeline zit. Bovendien zou er in die afdeling al tijdelijke werkloosheid zijn. Het is ook nog niet duidelijk of de producten die in Heule geproduceerd worden zullen verhuizen.