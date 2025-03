51 werknemers spelen job kwijt bij staalbedrijf Bekaert in Wetteren, deel productie verhuist mogelijk naar vestiging in Zwevegem

Bij Bekaert Wetteren (Bekintex) is een sociaal akkoord goedgekeurd over een ontslagronde waarbij 51 mensen hun baan verliezen. Woensdag werd het ontwerpakkoord toegelicht en ter stemming voorgelegd aan het personeel. Een grote meerderheid (81,6 procent) keurde het goed. Hierdoor zou mogelijk een deel van de productie naar Zwevegem verhuizen. Bekaert heeft in België 1.600 werknemers, met hoofdkantoor in Zwevegem.

Er zijn in het kader van de procedure-Renault afspraken gemaakt over mogelijkheden tot hertewerkstelling binnen de Bekaert-groep, ontslagvergoedingen (verbrekingsvergoeding, anciënniteitspremie en opleidingspremie) en begeleiding naar ander werk. Daarnaast werden er ook afspraken gemaakt voor de werknemers die in dienst blijven, zoals een motivatiepremie, cao 90 en een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid.

“De werknemers waren opgelucht dat er nu snel duidelijkheid komt, wat ook tot emotionele reacties heeft geleid”, aldus de bonden. “Ook de werknemers die in dienst blijven, gaven hun bezorgdheid mee over de toekomstige organisatie, de aanpassing van het takenpakket en de werkzekerheid.”

Zwevegem

Bekaert Wetteren (Bekintex) produceert hoogtechnologische producten, waaronder antistatisch en hittebestendig textiel, toepassingen voor groene waterstof en verwarmingskabels. Een deel van de productie zou mogelijk naar Zwevegem verhuizen. Bekaert heeft in België 1.600 werknemers, met hoofdkantoor in Zwevegem.