50 meter lange wasstraat Furnawash opent de deuren in Veurne

Naast het nieuwe winkelpark Westpark waar deze week negen retailzaken de deuren openen, is er nu ook Furnawash bijgekomen in diezelfde Monnikhoekstraat. Dat is meteen de modernste wasstraat en self-carwash van West-Vlaanderen. De maar liefst 50 meter lange, hypermoderne carwash pakt uit met drie self-carwashboxen voor auto’s, campers en bestelwagens en heeft een binnenstofzuigerplein met 13 stofzuigers.

Met Furnawash zet garage Marc Vansteenland een nieuwe stap om het cliënteel nog meer service aan te bieden. Via twee betaalautomaten hebben voertuigen tot 2,10 m vlot toegang tot de wasstraat. Het registratiesysteem maakt het mogelijk dat de wasstraat via ANPR-camera’s zelf ook de klant en voertuig herkent. “Met niet alleen veel wielsproeiers en -wassers, maar ook kwalitatief zeer hoogwaardige borstels voor optimale bescherming van de autolak”, vertelt Karlien Vansteenland.

Indoor stofzuigerplein

Afhankelijk van het programma kan de klant kiezen voor een speciale behandeling in Furnawash. De auto kan een polishbeurt krijgen zodat hij aan het eind van de rit eruitziet alsof hij zo uit de showroom komt. Alle klanten van de carwash mogen gratis gebruikmaken van de 13 stofzuigers van Furnawash op het indoor stofzuigerplein. En dat is een binnenplein, zodat iedereen uit de wind, regen, koude en zon zijn voertuig kan stofzuigen. En voor wie naast het stofzuigen en de mattenwasser ook het interieur even grondig wil laten reinigen, is er de afdeling interieurverzorging. Medewerkers van de wasstraat reinigen en verzorgen daar op afspraak het interieur van de auto, onder meer de binnenkant van de ramen, dorpels, dashboard en stoelen.

Binnen zijn er drie self-carwashboxen voor zowel auto’s, bestelwagens als campers. De self-carwashboxen bieden ook een alternatief voor de iets hogere voertuigen. Klanten kunnen er onder meer gebruikmaken van hogedruk, een schuimlans, een schuimborstel en hotwax.

Openingsuren

De drie self-carwashboxen zijn het hele jaar toegankelijk van 6 uur ’s morgen tot 22 uur ’s avonds.

De wasstraat is open van maandag tot zaterdag van 08.30 tot 18 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Bij registratie ontvang je een waardebon van 50 procent korting op het beste wasprogramma. Info en registratie: www.furnawash.be.