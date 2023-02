45 jaar dakwerken Lemaire: na vader, nu zoon

Na 45 jaar heeft Luc Lemaire (64) een werknemer in dienst genomen. Het is voor de Kemmelse zelfstandige ondernemer geen onbekende geworden. “Mijn zoon Maxim was acht jaar en zat mee op het dak en straks kan ik met een gerust hart de zaak overlaten. We brengen eerst nog wat werkmomenten samen op het dak door.”

Luc begon eind jaren 70, na een opleiding aan het Ieperse VTI als zelfstandig metser en dakwerker. “Na vijftien jaar de twee te hebben uitgevoerd, koos ik uiteindelijk om dakwerker te worden.” Tot groot jolijt van zoon Maxim (24) die met plezier mee het dak op ging met zijn vader. “Het was blijkbaar zo ongezien dat een jongen van acht jaar op het dak aan het helpen was dat er wel eens getelefoneerd werd naar mama om te melden dat Maxim op een dak zat. Thuis mocht ik dan wel eens een preek van mijn vrouw aanhoren. Maar ik wist wel wat ik deed en had de werkzaamheden van Maxim steeds onder controle.” Maxim bleef zich tijdens zijn jeugdjaren amuseren op het dak met zijn vader, maar koos toch voor een opleiding wetenschappen en wiskunde aan het Ieperse college. “Toen ik echter in Gent zat om verder te studeren had ik het gevoel dat studeren dan toch mijn ding niet was. Pannen leggen des te meer.”

Zo werd Maxim deze zomer de rechterhand van zijn vader. “En we leren elke dag bij van elkaar.” Zowel Maxim als Luc spreken over een beroep met een gezonde insteek.

“Wie dagelijks buiten is, heeft zeker voldoende vitamines opgeslagen. Natuurlijk kan regen en koude een spelbreker zijn net zoals extreme warme temperaturen.” Vele jaren al heeft Luc de gewoonte om Radio 2 op te zetten. “Zo heb ik het gevoel niet alleen te zijn. Nu Maxim mee is, blijf ik die gewoonte aanhouden. Maxim heeft geen nood aan radio. Wanneer in juli de Ronde van Frankrijk start, luisteren we wel graag naar de koers en vooral ook naar de vele verhalen over Frankrijk, samen met Oostenrijk ons favoriet vakantieland.”

Tegelpan

Het aantal dakpannen dat door de handen van Luc zijn gegaan, zijn na al die jaren niet te tellen. “Naar soorten toe blijft de stormpan de klassieker voor een dakbedekking. Favoriet is dan weer de tegelpan waar de vele kleuren een boost geven aan ons werk. Met leistenen werken we ook graag. Dat is wat wij een puur natuurlijk product noemen. Vanuit de leigroeve rechtstreeks naar het dak.” Het beroep van dakwerker wordt in tegenstelling tot in Duitsland niet met de spreekwoordelijke onderwijslepel ingegeven. “Daar krijg je aan de meisterschüle wel een specifieke opleiding. Eenmaal je daar afgestudeerd bent, ben je een grote man en mag je in maatpak om je diploma”, weet Maxim. (MDN)