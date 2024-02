35 miniondernemingen brengen hun koopwaar aan de man tijdens verkoopdag in Ring Kortrijk

Afgelopen zaterdag brachten 35 miniondernemingen afkomstig uit West-Vlaanderen hun koopwaar aan de man in Ring Kortrijk. Daarbij werden diverse producten verkocht. Van olijfolie, Kaarsen, vegan producten, chocolade, bakpoeder om cake mee te maken en betonnen versiering tot een stijlvolle jas voorzien van grijze reflecterende stof. Elke aanwezige student had alvast de nodige verkoopspraatjes klaar om zijn goederen aan te prijzen aan de aanwezig bezoekers.

Enkele onder hen ware Ter Groene Poorte (Brugge) – De Frères Brugge – Sint-Paulusschool campus Hemelvaart – GO atheneum Avelgem – Guldensporencollege Kaai – Prizma Campus College – Regina Pacis Tielt – RHIZO Lifestyle- en Sportschool – Campus Sint-Jan Berchmans Avelgem – Sint-Jozef Humaniora – Sint-Jozefscollege Wervik en Spes Nostra Kuurne.

Mini – onderneming LumiMoon van het Spes Nostra Kuurne nam zelfs Antwerps designster Sara Kovic onder de arm die ook veel werkt rond duurzaamheid in de modewereld om hun product te ontwikkelen. “Deze bijzondere jas biedt aan de ene kant verbeterde zichtbaarheid in het donker dankzij de grijze reflecterende stof en is aan de andere kant een stijlvol kledingstuk geschikt voor elke gelegenheid”, klinkt het bij de ondernemers in spe van LumiMoon.

“Zelf worden wij gedreven door onze passie voor verkeersveiligheid, innovatie en stijl en willen deze passie graag delen. Daarom hebben wij besloten de handen in elkaar te slaan en ons vrijwillig in te zetten om een oplossing te bedenken voor het noodzakelijke en dus enkel functionele fluohesje.”