2Chair vestigt zich met hippe meubels in Lauwe

Met de komst van 2Chair is Lauwe een nieuwe en vooral hippe handelszaak rijker. Tweedehands tafels en stoelen, zowel klassiek als design? Ze vinden voor een prikje hun weg naar handelszaken en woonkamers.

“Nieuw meubilair kost hoeveel?” Het was de vraag die Ludovic Catteeuw (42) bijna een hartaanval bezorgde. De gedreven ondernemer besloot een feestzaal te openen maar had zich niet aan een financiële aderlating verwacht. “Kort voor de coronacrisis hadden we besloten te investeren in een feestzaal. Het was iets wat ons lag en we zijn nu ook sociale mensen”, lacht de kersverse Lauwenaar. “Een feestzaal zonder meubels is een beetje zoals een café zonder bier dus gingen we op zoek naar meubels maar we kregen al snel een mentale oplawaai. Meubels kosten gigantisch veel geld, dit terwijl we al zo zwaar hadden geïnvesteerd. Dat moest beter kunnen en dus ging ik op zoek.”

Ludovic schuimde tweedehandssites en veilingen af en begreep al snel dat we nogal kwistig met kwaliteitsmeubels omspringen. “Van falingen tot stopzettingen, ik merkte op dat stevige meubels die nog een tijd kunnen dienen net niet werden weggegooid”, gaat hij verder. “Ik kocht die loten op en begon de tafels en stoelen apart te verkopen. Plots werden designmeubels betaalbaar en konden starters of pop-up winkels toegang krijgen tot stevig materiaal zonder diep in het rood te gaan.”

Hoewel Ludovic eerst een klein pand in Wervik in gebruik nam, barstte het geheel al snel uit z’n voegen. Lauwe bleek de ideale plaats om 2Chair verder te laten groeien. “Je kan onmogelijk ontkennen dat Lauwe een gemeente is waar het leeft, er zit ‘poere’ in. We vonden in de Julien Cagniestraat een loods dus was het voor ons een uitgemaakte zaak. De verhuis is volop bezig en we gaan ook nog een stockverkoop houden. Dumpprijzen om ervoor te zorgen dat we niet alles uit Wervik naar hier nog moeten verhuizen. Een extra besparing voor ons en die besparing zullen de klanten dan ook voelen door nog lagere prijzen.”

Recyling en upcycling zijn erg actueel en Ludovic probeert ook zijn ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. “We lanceerden een compleet nieuwe website, waar ons gamma compleet met foto’s wordt voorgesteld”, sluit hij af. “Op die manier kunnen mensen vermijden heen en weer te rijden, wat meteen minder benzine vraagt en ook de uitlaatgassen helpt beperken.”