278 mensen verliezen job bij Mc Three Carpets, dat nu faillissement aanvraagt: “Er zou geen geld meer zijn, maar dat is er wél”

Maandagmiddag verzamelden zo’n 200 werknemers van McThree aan de kantoren in de Brabantstraat in Waregem. Met hun actie wilden ze druk zetten op de directie van het tapijtenbedrijf om snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van alle medewerkers. Maar een nieuw sociaal overleg draaide weer op niets uit. Interim-CEO Matthias Page deelde uiteindelijk aan het personeel mee dat het faillissement werd aangevraagd. “Hoe is dit mogelijk?”, vragen veel medewerkers zich af.

Een maand geleden kondigde de directie van McThree een ‘intentie tot sluiting’ aan. Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de 278 werknemers. “Afgelopen zaterdag werd nog een receptie gegeven voor wie hier 25 jaar werkt en stond ik champagne te drinken met de bazen. Toen wist niemand van iets”, klonk het toen.

Sociaal overleg leverde de voorbije weken niets op en de medewerkers leefden lange tijd in twijfel. Sinds eind december werd er ook niet meer gewerkt. Maandagmiddag, vlak voor een nieuw sociaal overleg tussen de directie en de vakbonden, uitte het personeel zijn ongenoegen door massaal te verzamelen voor de kantoorgebouwen. Verschillende medewerkers zijn niet te spreken over de gang van zaken en vooral niet over eigenares Sophia Vanwynsberghe.

Madam Knokke

“Haar vader (de vorige eigenaar, red.) draait zich om in zijn graf”, klonk het. “Het is schandalig hoe wij hier worden behandeld. We worden allemaal in de zak gezet door madam Knokke.” In het Nederlands of in het Frans, de reacties waren meer dan duidelijk. Er werd gehoopt op een constructief sociaal overleg zodat alle werknemers een correcte vergoeding zouden ontvangen. Bij een faillissement zou die ontslagvergoeding een pak lager liggen.

Maar het sociaal overleg draaide opnieuw op niets uit. Enkele uren later deelde interim-CEO Matthias Page – de vorige CEO vertrok kort voor de ‘intentie tot sluiting’ – mee dat het faillissement werd aangevraagd.

“De verliezen lopen verder op en Mc Three Carpets kan haar schulden definitief niet meer voldoen. In het licht van deze pertinente actuele omstandigheden zien zowel de NV Mc Three als de NV Mc Three Holdings zich dan ook genoodzaakt om op heden de boeken neer te leggen en het faillissement aan te vragen bij de ondernemersrechtbank. De rechtbank zal ingevolge de aanvraag tot faillissement een curator aanstellen, die zal eerstdaags overgaan tot een onmiddellijk ontslag van alle werknemers.”

“Hoe is dit mogelijk?”

“Het is jammer dat we tijdens het sociaal overleg niets konden bereiken, we wilden een mooi ontslag aanbieden aan de mensen die het bedrijf hebben grootgebracht”, reageert W.S. van vakbond ACV. “De directie zegt dat er geen geld meer is, de rest is aan de curator. Maar het is zeker dat Mc Three ophoudt te bestaan.” Het bericht kwam hard binnen bij de medewerkers. “Hoe is dit mogelijk? Dat vraagt iedereen zich af.”

“McThree deed het de voorbije jaren zeer goed, en bij de eerste horde wordt de handdoek meteen in de ring gegooid” -Tom Verleyen, Plant Manager

“Er heerst veel ongeloof, want ons bedrijf stond er financieel niet slecht voor. En plots worden we op straat gezet. Zo’n 280 man moet nieuw werk zoeken. Ze zeggen dat er werk genoeg is, maar begin maar eens opnieuw te zoeken na al die jaren.”

Tom Verleyen, Plant Manager van Mc Three Carpets, mocht het sociaal overleg niet bijwonen. “Ik maak zelfs deel uit van de ondernemersraad, maar ik weet te veel denk ik. Er heerst namelijk veel twijfel over de ware reden van de stopzetting. McThree deed het de voorbije jaren zeer goed, en bij de eerste horde wordt de handdoek meteen in de ring gegooid.”

200.000 euro huur

Eigenares Sophia Vanwynsberghe zou de gebouwen van het bedrijf hebben overgezet naar een eigen patrimoniumvennootschap en McThree sindsdien maandelijks meer dan 200.000 euro huur laten betalen. “Dat is een groot bedrag en wekt frustratie op bij de werknemers, nu ze horen dat er plots geen geld meer zou zijn. Maar dat is er wel. We hebben zelfs nog een orderboek van meer dan 340.000 vierkante meter tapijt, dat brengt meer dan 3 miljoen euro op hé.”

“Het personeel is lucht voor de eigenares, het spelletje wordt heel lelijk gespeeld”

“We hebben de grondstoffen om die producten nog te realiseren en met de opbrengst ervan kan je heel wat mensen juist uitbetalen. Maar ze verkiezen om het faillissement aan te vragen”, zucht Verleyen.

Andere collega’s reageren liever anoniem. “Het personeel is lucht voor de eigenares”, klinkt het hard. “Ze haalde miljoenen binnen en laat ons nu in de steek. We zouden zogezegd verlies maken, maar de voorbije jaren maakte Mc Three veel winst. Vanwynsberghe gebruikt valse uitvluchten omdat ze van het bedrijf af wil. Het spelletje wordt hier zeer lelijk gespeeld.