25 ondernemingen op gloednieuw bedrijventerrein De Pluim

Vijf jaar na de eerste spadesteek kon het bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem officieel geopend worden. Niet minder dan 25 ondernemingen vinden er een stek en ruim 500 mensen zijn er aan de slag.

Midden 2017 zetten Leiedal en Zwevegem het licht op groen voor de start van de infrastructuurwerken op het nieuwe bedrijventerrein De Pluim, genoemd naar de Pluimbeek die de natuurlijke grens vormt tussen Evolis en De Pluim.

“Het terrein, ongeveer 24,5 hectare, is nagenoeg volledig uitverkocht. Dat het snel ging, ligt aan een aantal factoren. Vooreerst ligt het terrein erg strategisch, op amper anderhalve kilometer van de E17 en anderzijds lieten de voorschriften een brede waaier aan activiteiten toe”, vertelde Leiedal-voorzitter Wout Maddens. “De Pluim is ook het laatste beschikbare bedrijventerrein in onze regio voor ruimtevragen groter dan 5.000 vierkante meter. Het is nu eventjes wachten op de ontwikkeling van een aantal nieuwe projecten, zoals de uitbreiding van Evolis en het project Blauwpoort in Waregem”, voegde hij er nog aan toe.

Groen

Ongeveer 2 kilometer nieuwe wegen en 2,2 kilometerafgescheiden fietspaden zorgen er voor een goede mobiliteit, maar er is ook aandacht voor groen. “606 inheemse bomen en ruim 4.300 meter gemengde hagen maken van deze plek een groene, zuurstofrijke omgeving om te ondernemen. Het waterbufferbekken van zo’n 900 vierkante meter vangt niet alleen het overtollige regenwater op, het creëert ook een eigen biotoop voor waadvogels. Een wandelpad, speelelementen en het sneukelbosje in aangroei, maken de westelijke groenbuffer van De Pluim compleet. Zitbanken her en der nodigen werknemers en passanten uit om samen te genieten”, aldus nog Wout Maddens.

Zuurstof

Een 25-tal ondernemers koos al voor De Pluim. “Samen stellen deze bedrijven ruim 500 mensen te werk. Op die manier brengen ze een dynamiek teweeg die de gemeente Zwevegem en onze regio nog aantrekkelijker maakt om te werken, te wonen en te leven”, zei burgemeester Doutreluingne. “Als bestuur geloven we in een goede dynamiek tussen het nieuwe bedrijventerrein, de nieuwe woonzone Losschaert en de aanpalende buurt. Communicatie en participatie zijn daarin erg belangrijk. De realisatie van de multifunctionele groenbuffer, de fiets- en wandeldoorsteken, de publieke groene rustplaatsen en het toekomstige sneukelbos zullen hier ongetwijfeld toe bijdragen”, besluit de burgemeester enthousiast. (GJZ)