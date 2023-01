23-jarige Robin Deville neemt bekende dagbladhandel over

Dagbladhandel Hoekje van Papier krijgt met de 23-jarige Robin Deville een nieuwe en enthousiaste uitbater. “Met de steun en hulp van mijn ouders Sam en Jessy zie ik deze uitdaging zeker zitten”, zegt Robin.

Een zaak overnemen in deze niet altijd even gemakkelijke tijden mag dan geen evidentie zijn, het lijkt een des te grotere sprong voor een kerel van 23 jaar. Maar Robin Deville ziet de uitdaging best zitten, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. De jongeman neemt de alom bekende dagbladhandel Hoekje van Papier aan het Mijnplein over. De huidige uitbaters Heidi en Corine trekken naar het Spaanse Murcia om er een vakantiewoning te runnen.

“Harde stiel”

De ouders van Robin baten al een hele tijd de populaire brasserie Alexander wat verder aan het Mijnplein uit, maar laten die nu over. Het opende perspectieven voor Robin, maar hij bedankte vriendelijk voor een leven in de horeca en dat heeft zo zijn redenen. “Ik ben heel graag onder de mensen en gewoon om met hen om te gaan”, vertelt Robin. “Die waarden kreeg ik mee van mijn ouders door regelmatig mee te helpen in de Alexander. Ik kreeg natuurlijk van hen de kans om de zaak over te nemen, maar ik weet maar al te goed dat de horeca een ongemeen harde stiel is, die weinig ruimte laat voor een sociaal leven en op mijn leeftijd ben je daar toch mee bezig”.

Robins ouders gingen op zoek naar een andere uitdaging voor hun zoon en moesten daarvoor echt niet ver gaan. “Inderdaad, ze kwamen bij Heidi en Corine van het Hoekje van Papier terecht. Hoewel die van plan waren om pas binnen vier jaar naar het buitenland te trekken, kwamen ze toch heel gauw tot een overeenkomst. En daar ben ik hen toch zo dankbaar voor. Een krantenwinkel overnemen, lijkt misschien niet vanzelfsprekend, maar deze zaak is wereldberoemd in Oostende”, lacht Robin.

Niet lang getwijfeld

“Ik twijfelde dan ook geen ogenblik. Het wordt vroeg opstaan, maar die hindernis heb ik al overwonnen, net als de stress van het opstarten en de pak administratie. Het is de bedoeling om het Hoekje van Papier een tijd samen met mijn ouders te runnen. Dat wordt een hele kluif, want zolang de Alexander niet overgelaten is, zullen ze die ook openhouden. Maar hun steun is goud waard”, zegt Robin.

“We zijn zo blij dat we de zaak kunnen overlaten aan mensen die weten wat het betekent om zelfstandig te zijn”, klinkt het bij Heidi en Corine. “Robin is een uitstekende leerling en nog eens een knappe verschijning erbij! Hij is super geïnteresseerd, leergierig en wat belangrijk is: o zo vriendelijk met de klanten. Die konden zich geen betere overnemer bedenken.” (Dany Van Loo)