23-jarige Cyriel Bekaert neemt Keukens Vervenne over van zijn oom: “Familietraditie blijft behouden”

Cyriel Bekaert stopte zijn schakeljaar Handelswetenschappen aan de Kulak en neemt per 1 oktober Keukens Vervenne over van zijn oom Tony Vervenne (62). Hij zal nog een drietal jaar aan boord blijven bij zijn neef in de zaak voor een vlotte overgang.

“Toen ik vernam dat mijn oom op zoek was naar een overnemer heb ik met hem contact opgenomen en een paar maanden in de zaak gewerkt om de organisatie en de stiel te leren kennen. Vanaf dan ging het snel”, vertelt Cyriel. “Mijn oom was blij dat ik me kandidaat stelde om de zaak over te nemen, er waren nog kandidaten, maar nu houden we de familietraditie in stand. Het was namelijk de zaak van mijn grootvader Noël, opgericht in 1976. Mijn ouders zijn trots, vooral mijn mama Daisy, dochter van.”

Dat hij zijn schakeljaar niet kan afmaken vindt Cyriel niet erg, zijn hart ligt bij het ondernemen. Hij heeft een jeugdhuis opgericht toen hij zestien was en tijdens zijn studies was Cyriel ook een tijdje student-zelfstandige. Keukens Vervenne heeft een showroom in Bellegem en een toonzaal en atelier in Dottenijs. Het bedrijft plaatst een 200-tal keukens per jaar en doet bijna alles in eigen productie. De toonzaal van 600 vierkante meter moet nog ingericht worden. De opening staat gepland begin 2023 en vormt al onmiddellijk een eerste uitdaging voor Cyriel.

Ik focus me nu vooral op het leren kennen van het bedrijf

Marketing

Daarnaast wil de 23-jarige zaakvoerder ook een sterker marketingverhaal naar buiten dragen en meer inzetten op visibiliteit. Het logo werd intussen opgefrist en Keukens Vervenne is sinds een maand actief op sociale media.

“Ik zie het enorm zitten en neem met veel plezier deze opportuniteit aan. Nu ligt de focus vooral op het overnameproces in goede banen leiden en het bedrijf leren kennen, voornamelijk in ontwerp en verkoop”, besluit Cyriel.