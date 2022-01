2021 was pechjaar voor Bakkerij Kurt en Sylvie in Beveren: “Verschillende keren moeten sluiten”

Het voorbije jaar was voor Kurt Nyffels (41) en Sylvie Verbeure (41) van de bekende Beverse bakkerij in de Schoolstraat eentje om vlug te vergeten. Door verschillende onvoorziene omstandigheden moesten ze hun winkel telkens een poosje sluiten.

De roots van Kurt liggen in Meulebeke, Sylvie is van Tielt afkomstig. “De liefde voor het bakkerijgebeuren was er altijd al”, vertelt deze papa van Yana en Xander. Na mijn zes opleidingsjaren in Ter Groene Poorte ben ik onmiddellijk in de stiel gestapt. Ik heb dertien jaar in verschillende bakkerijen de knepen van het vak geleerd.”

“In de zomer van 2012 hebben we dan zelf de stap gezet om zelfstandig de vroegere bakkerij van Dirk Billiet uit te baten. Na bijna tien jaar doe ik mijn job nog steeds heel graag”, benadrukt Kurt.

“Vooral uit het feit dat ik de meeste dingen helemaal zelf maak, haal ik het meeste voldoening. Dat is ook de reden waarom wij zo’n trouw clientèle hebben. Mijn vrouw Sylvie, die van opleiding kapster is, kan enorm genieten van het sociale contact en de kinderen die langskomen om brood.”

Longontsteking

In juli was Chiro Nele, waar hun dochter Yana lid van is, de eerste West-Vlaamse jeugdbeweging die hun zomerkamp door een corona-uitbraak moest stopzetten. “De week voor we eigenlijk met verlof gingen, hebben we haar in het Limburgse Beverlo opgehaald en konden niet anders dan onze zaak te sluiten.”

“In oktober werd ik getroffen door een serieuze longontsteking waardoor we logischerwijze opnieuw dicht gingen. Ik ben daar heel ziek van geweest en dat hakt er natuurlijk ook mentaal diep op in.”

“Begin december sloten we door coronaperikelen ook nog eens de deuren en vorige week kwam die brand er nog eens bij. Dat was wel een beetje overroepen”, zegt Kurt. “Ik heb de hulpdiensten vooral uit voorzorg gebeld. Ik zag wat isolatie smeulen en was ongerust voor de kinderen. Het aantal brandweerwagens dat ter plaatse kwam, was wat overdreven.”

Van nature zijn Sylvie en Kurt allebei optimistische karakters maar de voorbije maanden zakte de moed hen toch wat in de schoenen. “De voorbije zes maanden is er veel gebeurd en na een tijdje word je dit gewoon beu. Die kleine dingen stapelen zich op. Het is telkens je deuren sluiten en je afvragen hoe je dit dan moet vertalen naar de klanten. Natuurlijk is die vervelende coronaperiode voor iedereen een harde noot om te kraken.”

Opvolging is verzekerd

De wensen van dit sympathieke bakkerskoppel zijn voor 2022 een beetje dezelfde zoals andere jaren “Natuurlijk hopen we op iets minder problemen dan het voorbije jaar. Ik doe mijn stiel nog altijd met evenveel passie als in het begin. We zijn zes dagen op zeven open telkens van 6.30 tot 18.30 uur. Als je zoiets niet graag doet, houd je het nooit zolang vol.”

De opvolging is alvast verzekerd. Zoon Xander zit in het derde middelbaar in Ter Groene Poorte en heeft ook voor de richting bakkerij gekozen. “We hebben hem daar nooit willen in forceren. Uiteindelijk moet hij de komende jaren nog zelf aan den lijve ondervinden of dit beroep wel bij hem past. De keuze ligt helemaal bij hem.”

(KK)