18 bedrijven op Kennedy- en Beneluxpark richten gezamenlijke vzw op

Achttien bedrijven op het Kennedy- en Beneluxpark zullen voortaan samenwerken in een vzw. Daarin gaan ze structureel werk maken van bijvoorbeeld veilige fiets- en wandelpaden of slim en gedeeld parkeren. Op 18 maart werd de vzw aan de pers voorgesteld.

Op het Kennedy- en Beneluxpark op Hoog Kortrijk bundelen 18 bedrijven hun krachten in een vzw. In die structuur engageren ze zich om structureel – en dus niet meer vrijblijvend – samen te komen, hun bezorgdheden en ambities te bespreken en die in acties om te zetten.

Duurzaamheid in verenigde vorm

Samen hebben de bedrijven een stem met meer draagkracht dan als bedrijf alleen, als het bijvoorbeeld over beleidsvisies op Hoog Kortrijk gaat. Het idee van een bedrijventerreinvereniging en de eerste vergaderingen dateren van voor de coronaperiode. Dat was toen nog niet onder noemer van een vzw, maar toch werd onder meer het deelwagensysteem al uitgewerkt. Dat systeem doofde samen met de samenkomsten in volle covidcrisis langzaam uit. Met veel enthousiasme kondigen de bedrijven nu dan de opstart aan van de vzw Bedrijventerreinvereniging Kennedy- en Beneluxpark. COO Jan Leye van BM Engineering neemt het voorzitterschap op.

Energie, duurzaamheid, kennisdeling en gezondheid. Het zijn vier van de pijlers waarrond de vzw zich zal richten op thema’s die alle bedrijven en hun werknemers, maar ook de buurt aanbelangen. Veilige fiets- en voetpaden bijvoorbeeld, slimme parkeeroplossingen en gezamenlijke opleidingen, maar het gaat evenzeer over netwerkmogelijkheden, welzijn op het werk…

Parken in goede banen

“Duurzaamheid, bereikbaarheid en nabijheid zijn enkele van de speerpunten in de transitielijnen van Leiedal”, zegt voorzitter van Leiedal en Kortrijks schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (TBSK). “De parkmanagers van Leiedal kennen de terreinen door en door en weten wat er leeft bij de ondernemers. Net zoals op andere terreinen en kmo-zones is het ook hier de bedoeling om de bedrijven te groeperen en zo te komen tot onderling overleg, duurzame samenwerking en gezamenlijke acties.”