Bedrijf uit Drongen dient aanvraag in voor bouw supermarkt in Aalterstraat in Ruiselede

Al maanden gonst het van de geruchten dat er in de Aalterstraat in Ruiselede, op het terrein van garage Danneels, een nieuwe supermarkt zou komen. Of het een Albert Heijn, Aldi, Okay of nog een andere wordt is nog onduidelijk.

Zeker is wel dat TCIS, dat staat voor The City is Smart uit Gent, een aanvraag indiende voor een omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande gebouwen en optrekken van een nieuwbouw voor exploitatie van een supermarkt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek daarvoor loopt nog tot 30 juli. Activiteiten bij deze inrichting zouden zijn: koelinstallaties, depots, magazijnen voor opslag van producten, een transformator en parking.

Xavier Capelle van TCIS uit Drongen: “Wij voorzien ook zonnepanelen en een laadinfrastructuur voor de voertuigen. Overal zien we heel wat speculatie bij zo’n projecten en heel wat namen circuleren.”

Nog geen contract

“Tot op heden werd nog met niemand een contract afgesloten en we wachten eerst de vergunning af. Deze manier van werken passen we meer en meer toe. Na ontvangst van de uitvoerbare vergunning, kunnen we meer concreet communiceren.” (RV)