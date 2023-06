Bart Simoens beleeft zijn laatste Izegemse Batjes als handelaar: “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”

Net nu de handelaars het roer van de Izegemse Batjes (van 16 tot 18 juni) opnieuw in eigen handen nemen, zwaait Bart Simoens (65) van wijnhandel Bodégon in de Marktstraat af. Hij beleeft zijn laatste Batjes, want volgend jaar gaat hij met pensioen. Toch is hij blij dat hij de eerste Batjes onder een nieuw bewind nog kan meemaken.

Bart opende acht jaar geleden zijn wijnhandel in de Marktstraat, maar zijn band met Izegem én de Batjes gaat al veel langer terug in de tijd. “Waar nu Lily’s Fashion in de Gentsestraat zit, was er vroeger het Oud Huis Naert. Later is dat omgedoopt tot Jeanine. Mijn oma richtte er in 1919 al een kledingzaak op en ook ik heb daar jarenlang mee achter de toonbank gestaan.”

Straatverantwoordelijke

“We waren ook toen jaarlijks van de partij op de Batjes. Het toenmalige NCMV (het huidige Unizo, red.) maakte me straatverantwoordelijke en in die hoedanigheid mocht ik elk jaar de showbizzbus van De Weekbode met presentator Serge Gobin vlak aan onze deur verwelkomen.”

Na zijn scheiding ging Bart in een ander sector aan de slag en vertoefde hij vaak in het buitenland. “Door veel te reizen ontdekte ik veel wijnen en daar wilde ik ooit iets mee doen. In 2016 was het zover. Ik keerde terug naar mijn thuisstad Izegem en opende de deuren van Bodégon. Dat was rond Vaderdag, ongeveer een week voor de Batjes. Toen was het te vroeg om me te engageren, maar een jaar later was ik al opnieuw straatverantwoordelijke. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.” (lacht)

Nauw aan het hart

Toen Unizo begin dit jaar de handdoek in de ring gooide en er een groep handelaars opstond om de Batjes te redden, was Bart meteen bereid om daar een rol in te spelen. “Ze liggen me om evidente redenen zeer nauw aan het hart”, zegt hij.

“We hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is de nieuwe vzw gegroeid. Aanvankelijk was ik kwaad om de beslissing van Unizo. Ik wilde niet dat de Batjes zouden verdwijnen. Nu begrijp ik die beslissing al beter. Mensen die in de commerce staan, weten wat er leeft in hun stad. De ploeg die nu aan het roer staat, heeft ervaring in het veld en dat is een niet te onderschatten factor. Daarom ben ik er zeker van dat de Batjes opnieuw beter dan ooit tevoren zullen zijn.”

Powerduo

Bart speelt dit jaar nog een ondersteunde rol in de organisatie, maar moet het volgend jaar aan anderen overlaten. “Mijn pensioen wenkt. In het beste geval vind ik een overnemer, maar ik zal volgend jaar hoe dan ook geen handelaar meer zijn tijdens de Batjes. Dan moet je dat ook kunnen loslaten, vind ik.”

“Gelukkig hebben we met Janne Verbrigghe en Maxim Truyts een powerduo aan het roer. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat goed zullen doen. Ze belichamen de toekomst van de Batjes en brengen enkele frisse ideeën met zich mee. Met die jonge ploeg zitten de Batjes weer goed voor de komende jaren.”

Uit as verrezen

Of het dan toch niet zal pieken, dit jaar nog één keer Batjes als handelaar en volgend jaar niets meer? “Dat zijn voor Bodégon telkens topdagen met heel leuke ontmoetingen”, zegt Bart.

“We doen een tasting en mensen kunnen gezellig bijpraten op ons terras voor de deur. Maar aan alles komt een eind en daar heb ik vrede mee. Ik ben vooral blij dat er nu weer ruim honderd inschrijvingen van standhouders zijn en dat er met hernieuwde kracht aan een nieuwe editie is gewerkt. De Batjes zijn uit hun as verrezen. Ik ben blij dat ik daar nog mijn steentje aan heb kunnen bijdragen, maar voortaan is het ook aan de nieuwe generatie”, besluit Bart tevreden.