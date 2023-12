Bart Schoolaert verhuist met Bits and Pieces Interieur van Izegem naar de Ooststraat in Roeselare

Bart Schoolaert (48) gaf zijn carrière begin 2020 een nieuwe wending. Hij opende in de Ommegangstraat 16 in Izegem, waar hij ook woont, een zaak waar hij betaalbare, maar unieke stukken vintage en brocante aanbiedt. Maar om meer visibiliteit te krijgen verhuist hij met zijn zaak naar de Ooststraat in Roeselare. Met de kerstkoopdagen voor de deur, hoopt hij zijn zaak een extra boost te geven.

Bart Schoolaert groeide op in Oostnieuwkerke, liep school aan het Klein Seminarie in Roeselare en ging professioneel eerst in de tuinsector aan de slag. Daarna schoolde hij zich om tot opvoeder. “Maar vier jaar geleden vond ik het een ideaal moment om een carrièreswitch te maken. Ik was al langer geïnteresseerd in alles wat vintage en brocante was en toen ik op zoek was naar een woning kwam ik hier in Izegem in de Ommegangstraat terecht. Er hoorde hier ook een winkelpand bij. Toen ik van start ging waren er eerst de lockdowns, daarna volgde een crisisperiode door de hoge prijzen. Maar in geloof in mijn zaak, vandaar ook de verhuizing naar Roeselare. Ik zal er een pop-up openen in de Ooststraat 81, in Galerij Canada. Vrijdag 8 december ga ik er voor het eerst open, ideaal net voor de eindejaarsperiode.”

Een klik voelen

Bart zelf steekt uiteraard veel tijd in zijn zoektocht naar de tofste objecten. “Ik specialiseer me niet specifiek ergens in. Alles is hier tweedehands, maar het kan zowel een gebruiks- als een decoratief voorwerp zijn. Het gaat ook om unieke stukken, die vooral ook betaalbaar blijven. Zelf ga ik op zoek op de grotere rommelmarkten, op verkoop van inboedels en ben ik online actief om zo een mooie, zeer veelzijdige collectie samen te stellen. Ik moet vooral zelf een klik voelen met een object en hoop dan dat dat bij mijn klanten hetzelfde is.”