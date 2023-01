Bart en Kevin openen fotozaak Studio Zuid in Roeselare

De Zuidstraat is nieuw handelspand rijker. Op nummer 43 openden Bart de Clercq en Kevin Devos een fotowinkel. “Onverwacht, niet evident, gedurfd. We kregen de meest uiteenlopende opmerkingen maar soms moet je eens durven springen.”

Het lijkt iets van lang geleden, een fotozaak in het centrum van Roeselare. “Die zijn er dus ook bijna niet meer”, geeft Bart de Clercq grif toe. “Maar er is wel nog altijd nood aan. Zo zijn er de pasfoto’s. Er zijn te weinig plekken in de stad waar dat nog kan. Maar er zijn ook heel veel professionele en amateurfotografen die gebruik zouden kunnen maken van wat wij aanbieden. Studio Zuid is een totaalproject met veel meer aanbod dan alleen maar foto’s.”

“De blikvanger is onze studio”, legt Kevin Devos uit. “Het grootste deel van de winkel is eigenlijk een professionele fotostudio compleet met meerdere flitskoppen, softboxen, reflectoren, paraplu’s, en verschillende achtergronden. Vaak hebben beginnende, gevorderde en zelfs beroepsfotografen thuis niet zelf een geschikte studio. Zij kunnen bij ons terecht voor occasionele fotoshoots. Zelf bieden we ook trouwreportages, bedrijfsfotografie en familiefotoshoots aan in de studio of op locatie. Wie gebruik maakt van de studio zelf kan eigen materiaal meebrengen en gebruiken of wij staan in voor de camera’s. Verder hebben we ook een verkleedlokaal en een make-up ruimte. De studio verhuren wij voor een halve of een volledige dag, met of zonder begeleiding.”

Fotostudio

Bart verdiende zijn sporen in de fotografie al eerder als hobby- of gelegenheidsfotograaf. “Ik heb al wat rallyreportages kunnen maken en ik verzorg ook de communies in Rumbeke. Ik ben al een tijdje fotograaf in bijberoep waarop ik me vooral toeleg op stukwerk, productfotografie en ook grafisch werk als flyers en visitekaartjes maar het werd steeds moeilijker om dat van thuis uit te doen. Er zou een garage moeten worden omgebouwd en dat was niet evident.”

Kevin is meer gespecialiseerd in portretfotografie, een opleiding die hij volgde in Creo waar hij trouwens Bart leerde kennen. “Samen zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en die vonden we toevallig hier in de Zuidstraat. De winkelruimte stond al een tijdje leeg. Ze is lang en smal en diep. Niet evident voor andere zaken maar voor ons net perfect. Vooraan creëerden we een klein winkelruimte en achteraan een ruime fotostudio.”

“Voorlopig heeft de straat nog wat last van de bouwwerken wat verderop maar eens die achter de rug krijgt de Zuidstraat zeker een boost en we hopen dat Studio Zuid daar kan van profiteren”, aldus nog Kevin Devos en Bart de Clercq.

Studio Zuid is te vinden in de Zuidstraat 43 in Roeselare en is elke werkdag open van 14.30 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur of op afspraak. (Bart Crabbe)