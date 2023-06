Bart en Inge zoeken na 30 jaar overnemers voor hun slagerij in Wervik: “Het risico op hartfalen wil ik niet nemen”

Om medische reden zoeken de uitbaters van de slagerij Bart & Inge in de Leiestraat in Wervik na dertig jaar een overnemer. Het is de enige slagerij middenin het stadscentrum. “Het is een voordeel dat de winkelruimte niet te groot is, ideaal voor jonge starters”, zegt Inge Stragier. “We zouden graag een overnemer vinden zodat het als slagerij niet verloren gaat.” De winkel werd in 2016 helemaal vernieuwd en is dus instapklaar voor geïnteresseerden.

In 1993 traden Bart en Inge in de voetsporen van Keurslager Luc. “Eerst hebben we een paar maanden het atelier verbouwd om er dan aan te beginnen”, vertelt Inge. Bart Versaevel leerde het vak aan Ter Groene Poorte in Brugge en werkte dan vier jaar in een slagerij in Brussel. “Toen waren er veel West-Vlamingen ergens in de hoofdstad het vak aan het leren, nu zijn er nog nauwelijks leerlingen”, vergelijkt Bart.

Hartfalen

Drie jaar geleden kreeg hij hartproblemen. “Ik zit met een verdikte hartspier”, zegt Bart. “Wat zorgt voor een litteken, een blijvend letsel. De specialist vroeg of ik topsport deed. (lacht) Hij gaf me de raad om het kalmer aan te doen. Ik wil het risico op hartfalen niet nemen. Ik neem wel medicatie. We zijn ondertussen drie jaar later en het verslechtert altijd. Nu begin ik te beseffen dat het wel eens raar zou kunnen aflopen. Mijn huisarts is zeer gelukkig met mijn beslissing.”

Bakkers, slagers: het is een harde wereld. “Zes dagen op zeven sta ik om drie uur op om een uur later te beginnen”, vertelt Bart die in de Koestraat woont. “’s Avonds om negen uur ga ik slapen. We stoppen in de voormiddag niet om te eten maar doen door. Op donderdag en vrijdag komt de vermoeidheid en voel ik me versleten. In vergelijking met pakweg tien jaar geleden maakt dat een groot verschil. In 1998 hebben we de winkelruimte verdubbeld en gaf dat een boost. Ik was toen jong en maakte van alles om zo jonge klanten aan te trekken. “Door de jaren heen zijn de mensen ondertussen gehecht aan wat we verkopen.”

Traiteur

De slagerij Bart & Inge is gesloten op woensdagnamiddag en op zondag. “Zaterdagavond is Bart moe en versleten, nog eens weggaan zit er dan niet in”, zegt Inge. “In bed kruipen en niet kunnen slapen door de hartkloppingen. Bart gaat op zelfstandige basis freelance bij slagers werken. Wat ik ga doen, weet ik nog niet.”

Door de jaren heen hebben ze een hele evolutie meegemaakt. “Een slager moet nu met al die traiteurgerechten bijna een kok zijn. Er is een heel gamma aan pastasalades nodig”, vertelt Bart. “We moeten mee met de evolutie”, vult Inge aan. Vrijdag wordt Inge 50. Bart wordt in juli 50. Ze hebben twee kinderen kleuterjuf Marlies (24) en student Mathijs (20). De slagerij Bart & Inge staat voor kwaliteit. Ze zijn hun vele klanten dankbaar. “We hebben ook klanten uit Geluwe en Komen, maar ook veel Fransen uit Wervicq-Sud en Bousbecque”, zegt Bart. “We hebben klanten die al dertig jaar komen, die als klein manneke meekwamen met hun ouders”, geeft Inge aan.

Opvolger

Bart en Inge zijn ook hun ouders en medewerkers dankbaar. “In de beginjaren deden we het nog zonder personeel, mijn moeder zaliger kwam ’s morgens afwassen en mijn schoonmoeder ’s avonds. Onze papa’s deden de boodschappen. En vijftien jaar lang werkte mijn broer Henk hier”, vertelt Inge.

“Ons personeel staat altijd klaar, ze zijn vriendelijk”, zegt Bart. “Op dat vlak mogen we totaal niet klagen maar ik ben op, dat is het.” Het is nu afwachten hoeveel interesse er zal zijn. “We willen bewust wachten om een immobiliënkantoor onder de arm te nemen, want we willen echt wel dat het een slagerij blijft”, benadrukt Inge. “Onze klanten zouden ook dolgelukkig zijn als er een overnemer wordt gevonden. Men kan hier wonen, er zijn vier slaapkamers.” Er wacht het koppel dus een nieuw leven. “Er is een tekort aan slagers en zal ik dus bij collega’s gaan werken zodat ik zelf mijn uren kan regelen”, zegt Bart.