Bart Appeltans over bouwen en verbouwen in West-Vlaanderen: “In de Vlaanders mag het vaak wel wat meer kosten”

Bart Appeltans is Vlaanderens bekendste, maar allicht ook meest enthousiaste interieurarchitect. Geen project dat hij onhaalbaar acht, geen carrièrekans die hij onbenut laat: “Maar de basis van wat ik doe zal altijd wel rond interieurinrichting draaien, ik kan het mij niet anders voorstellen.”

Met het populaire tv-programma Blind Gekocht maakte Bart Appeltans zes jaar geleden zijn entrée op Play 4, onlangs was hij nog te zien als interieurarchitect naast Laura Tesoro in Dag & Bedankt op vtm, en is hij van de partij in een nieuw seizoen van Huis Gemaakt dat binnenkort ook op vtm te zien is. En als daar iets bij opvalt, is het wel zijn gedrevenheid om het de mensen voor wie hij een project uitwerkt helemaal naar de zin te maken. “Een woning inrichten waarvan het plaatje klopt én waar de bewoners zich in vinden: dat is iets wat ik wel in de vingers heb.”

Waar heb jij je passie voor architectuur en interieur opgelopen?

“Dat heeft er altijd wel in gezeten. Ik was altijd iets aan het maken, richtte mijn kamer om de paar maanden opnieuw in… Ik keek toen, begin jaren negentig, ook graag naar interieurprogramma’s op BBC, want bij ons waren die nog niet te zien op televisie. En toen ik zou gaan studeren, zag ik drie opties: de reclamewereld in, leraar Engels worden of interieurarchitect. Ik ging een kijkje nemen op de infodag van de faculteit Architectuur en Kunst in Diepenbeek en herinner me alsof het gisteren was hoe gelukkig ik werd van al die maquettes. (lacht) De studies zelf openden een nieuwe wereld voor een jongen die opgroeide in een plattelandsdorpje tussen de fruitbomen, zowel voor wat ik er leerde als voor mij als persoon. Ik deed er nog een jaar meubeldesign bovenop, en ging daarna aan de slag in een architectenbureau.”

En daarop volgde een gevarieerde carrière.

“Ik ben begonnen op het architectenbureau van de vader van Matteo Simoni. Na enkele jaren begon ik mijn eigen architectenbureau samen met Liesbet Bemong, gaf ik les aan de faculteit, startte een meubelwinkel mee op… En zeven jaar geleden kwam daar toevallig televisie bij. Momenteel focus ik me vooral op interieur en de mediaprojecten die daarmee samenhangen. Ik ben iemand die er van houdt om af en toe een nieuwe weg in te slaan, al zal interieur daar altijd wel de basis van blijven.”

Bart Appeltans is binnenkort ook weer van de partij in een nieuw seizoen van ‘Huis Gemaakt’. © Foto vtm

Hoe geraakt iemand toevallig op televisie?

“Ik had een project voor iemand in Genk uitgewerkt, en op de housewarmingparty was ook de producer van het eerste seizoen van Blind Gekocht aanwezig. Zij vond het knap wat ik ervan gemaakt had en bleek op zoek naar een interieurarchitect voor het programma. Een paar weken later had ik er de eerste opnamedag op zitten. Ik voelde me er ook als een vis in het water. Televisie kwam gewoon op het juiste moment op mijn pad.”

Intussen was je ook al te zien in ‘De verraders’ en andere niet aan wonen gelinkte programma’s. Hoe bevalt het bekende Vlaming te zijn?

“Daar ben ik niet zo hard mee bezig. Ik beweeg me ook niet echt in die wereld, ik woon nog altijd in Limburg. Ik neem gewoon de kansen aan die zich voordoen. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Dus als ze me vragen voor De verraders, grijp ik die kans met beide handen.”

“We stemmen onze interieurs steeds meer af op persoonlijke smaak en stijl”

Vragen mensen je intussen om hun interieur vorm te geven omwille van je naam en bekendheid?

“Dat zal soms wel het geval zijn, ja. Televisie geeft een enorm platform, ik krijg veel meer aanvragen dan ik kan uitvoeren.”

Krijg je wel eens een project voor televisie op je bord dat je niét ziet zitten?

“Eigenlijk niet. Al was het voor Dag & Bedankt toch telkens een hele toer om de klus op vier dagen te klaren. Ik moest bij het ontwerpen goed voor ogen houden wat haalbaar is, maar tegelijk wil je de droom van diegenen die op je rekenen ook graag verwezenlijken. Het was soms een race tegen de klok, maar het is ons elke keer gelukt.”

“Maar ik hou ook wel van de uitdaging om telkens weer op zoek te gaan naar een nieuw concept. Bij Dag & Bedankt draaide het minder om het invullen van een nieuwe woning, maar mochten we meer dromen inderdaad: van hoe een verwenruimte er uit kan zien bijvoorbeeld: een mancave, een cinemakamer, een mooi terras…”

Nooit op een ontgoochelde reactie gebotst?

“Nog niet, neen. Maar ik kan dan ook wel vrij goed mensen lezen. Als ik ergens binnen kom, weet ik vrij snel hoe de bewoners in elkaar zitten, waarvan ze houden… Mijn keuzes zijn in die zin dus altijd wel beredeneerd. En dan ontwerp ik ook iets waarvan ik voel dat het hen wel zal bevallen.”

Je hebt al heel wat interieurs ingericht, voor bedrijven en particulieren. Waaraan zien we dat jij er aan het werk was?

“Ik gebruik graag warme materialen, een aards kleurenpalet, combineer een moderne vormgeving met authentieke materialen. Mijn projecten hebben altijd wel een natuurlijke uitstraling. Maar sinds ik voor televisie werk, experimenteer ik meer met kleur, prints en stijlen en dat vind ik dan ook weer boeiend. En ik hou van de uitdaging om verschillende stijlen bij elkaar te brengen, en om samen met anderen een project tot een harmonieus resultaat te brengen. Als iemand een roze barbiehuis wil, dan werk ik dat uit. En zorg ik ervoor dat het plaatje klopt.”

Merk jij stijl- of smaakverschillen op in de verschillende regio’s in Vlaanderen?

“Toch wel, ja. Doorgaans durven mensen in meer stedelijke gebieden wel wat verder gaan, gedurfder kiezen. Limburgers zijn doorgaans vrij braaf, houden van zachte kleurencombinaties, tijdloze interieurs. In de Vlaanders, zoals wij ondernemend West- en Oost-Vlaanderen noemen, zit dan weer meer geld en mag het allemaal wat meer kosten. Daar, en ook rond Gent, merk je dan ook meer luxe-architectuur op. Gent zelf is de meest creatieve regio, met het hele vintage- en retrogebeuren. Daar vind je dan toch wel de kunstzinniger interieurs.”

Bart Appeltans presenteerde onlangs een eerste seizoen van ‘Dag & Bedankt’: “Ik voel me bij televisieproducties als een vis in het water.” © Foto vtm

Jij hebt intussen ook een aantal boeken en een workshop over interieurinrichting uit. De nood aan informatie en tips op dat vlak blijkt heel groot?

“Mensen willen hun interieur steeds meer inrichten afgestemd op hun persoonlijke smaak en stijl. Ook jongeren. Maar niet iedereen kan een interieurarchitect onder de arm nemen, daarom deel ik mijn kennis ook via die kanalen met een zo groot mogelijk publiek. Ik deel graag ideeën en krijg daar ook heel veel toffe reacties op.”

“Maar het valt mij op dat het thema in Vlaanderen wel heel erg leeft inderdaad, net als in Nederland. In andere Europese landen lijkt dat toch minder het geval. Bij ons zoeken velen naar manieren om, met welk budget ook, iets tofs te maken van hun woning. We gaan graag op zoek naar spullen die we zelf echt leuk vinden, die net iets anders zijn ook. Ja, interieur leeft echt wel bij ons.”

Blijft er tijd voor de inrichting van je eigen interieur?

“Ik heb me voorgenomen om daar dit jaar weer eens werk van te maken! We wonen tien jaar in ons huis, tijd om het wat op te frissen.”

De bouwtips van Bart • Probeer altijd het grote plaatje voor ogen te houden. Koop niet zomaar een meubel of decostuk louter omdat je het mooi vindt. Vraag je eerst af waar het een plek in je woning kan hebben, en of het daar wel past. Of het matcht met wat er al staat ook. • Koop in verhouding tot de beschikbare ruimte. Een trend als lage, grote zitbanken pas je beter niet toe in een kleine studio. Daar komt zo’n meubel veel te overweldigend over. • Je kunt een moodboard samenstellen, of enkele inspiratiefoto’s bijhouden, die aangeven welke richting jij uit wil. Ga na wat kenmerkend is voor die stijl en hou je daar consequent aan. • Werk met staaltjes als dat kan. Een stukje tegel of parket, staaltje van de muurverf of gordijnstof. Stop ze in je autokoffer en neem ze mee in de winkel als je twijfelt. Het geeft je een houvast als je bijvoorbeeld kussens gaat kopen. • Bedenk dat de kleurstaaltjes voor verf of behang klein zijn, en daardoor vaak een foute indruk wekken. Op een grote muur wordt een kleur veel intenser. Ga voor een tintje lichter dan wat je leuk lijkt op een staal. Hou daarbij ook rekening met de lichtinval. Op een muur waar de zon op schijnt, komt een kleur nóg intenser uit, in een donkere ruimte mag je wat feller gaan.