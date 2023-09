Bariseau Mottrie neemt Nissan L’Avenir-garage over in Roeselare

Met de overname van Nissan L’Avenir Roeselare opent Bariseau Mottrie een tweede Nissan concessie in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Met deze groei telt de dealer nu in totaal 5 vestigingen in Roeselare, Ieper, Kortrijk en Waregem. Naast Nissan is de autogroep ook verdeler van Opel, Maxus en Fiat Professional.

“De groei in aantal vestigingen en automerken bewijst de ambitie van Bariseau Mottrie als betrouwbare mobiliteitspartner voor particulieren en professionals. Met een ruim merkengamma, gespecialiseerde technische kennis en uitstekende dienstverlening bevestigt de groep zijn positie als voorkeurspartner in mobiliteit voor elk budget en elke behoefte”, aldus Birgit Wullens, marketing coördinator.

Tweede Nissan concessie voor Bariseau Mottrie

Met de overname opent het familiale autobedrijf Bariseau Mottrie dus een tweede Nissan vestiging. De Nissan concessie blijft op dezelfde locatie in de Westlaan en zal uitgebreid worden met Caramel campers en Caramel cars. Je kan hier dus ook naast het merk Nissan terecht voor aankoop en verhuur van een camper alsook een ruim aanbod aan jonge tweedehandswagens. Anthony Verhaeghe zet samen met zijn ouders de Nissan concessie L’Avenir in Ieper verder.

Westlaanpromenade

Op zondag 8 oktober neemt de nieuwe vestiging aan de Westlaan in Roeselare deel aan de Westlaanpromenade, samen met tientallen andere lokale ondernemers uit de West- en Noordlaan. Bezoekers aan de promenade mogen zich aan een gevarieerd programma verwachten met leuke traktaties en toffe activiteiten voor de kids.

Julie Bariseau: “Wij zijn natuurlijk heel blij met deze groeistap. We vinden het als familiaal autobedrijf wel heel belangrijk dat onze klanten nog steeds dezelfde persoonlijke aandacht en service krijgen zoals ze gewend waren. Ze kunnen dus nog steeds terecht op dezelfde gekende locatie in de Westlaan bij hetzelfde team, alleen draagt de garage nu een andere familienaam.” (TD)