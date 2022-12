Barbier Mr. Steve uit Roeselare kijkt uit naar zijn nieuwe zaak in de Kattenstraat: “Er zal weer een hoek af zijn”

Barbier Mr. Steve doet op 31 december de deuren voorgoed dicht van zijn zaak langs de Middenstraat in Roeselare. Er komt een nieuwbouwproject. Steve opent op woensdag 1 februari de deuren van zijn gloednieuwe barbershop langs de Kattenstraat. “Ik zie het als een vooruitgang. Ook bij de nieuwe zaak zal er een hoek af zijn. Beleving staat er nog steeds centraal.”

Steve Desseyn – Mr.Steve – begon tien jaar geleden in zijn Atelier 61 langs de Sint-Amandsstraat als barbier. “Ik was een van de eersten van Vlaanderen. Inmiddels zijn er al veel barbiers bijgekomen. Toch probeerde ik de voorbije jaren met mijn zaak er wat uit te springen.”

Beleving centraal

Wie de barbershop van Mr. Steve kent, weet dat die vol staat met tal van leuke en vintage voorwerpen en rariteiten. “Een zaak met een hoek af, waar beleving centraal staat.” Mr. Steve huist inmiddels al enkele jaren langs de Middenstraat. Door een bouwproject moest hij vijf jaar geleden de deuren langs de Sint-Amandsstraat sluiten. “Inmiddels is Atelier 61 nog steeds niet afgebroken al hoor ik nu dat die sloopwerken in het voorjaar van 2023 zouden starten.”

Klanten en vrienden

Steve vond een nieuwe thuis langs de Middenstraat. Vijf jaar lang zou hij er baarden scheren en haren knippen. “Het werd hier een plaats waar vrienden en klanten ook over de vloer kwamen voor een pintje of een babbel. Ook de drie edities van ons Barberfest, waar tal van leuke groepjes op kwamen optreden, werd telkens een groot succes.”

“De Middenstraat was ooit zo’n leuke plek voor studenten die na de examens stoom kwamen afblazen”

Maar ook nu eindigt het verhaal van Mr. Steve door een bouwproject. Onder andere de carwash en zijn barbershop gaan tegen de vlakte voor appartementen. “Spijtig, want de Middenstraat was ooit zo’n leuke plek voor bijvoorbeeld studenten die na de examens stoom kwamen afblazen in een van de cafés.”

Vrouwelijke barbier

Steve sluit zaterdagavond om 18 uur voorgoed de deuren van zijn zaak. “Het is mooi om te stoppen vlak voor het einde van het jaar. Ondertussen kijken we al uit naar de heropening op een andere locatie.”

Dat wordt de Kattenstraat, waar Steve zeven jaar geleden een woning aankocht. “Aanvankelijk was het niet het idee om daar mijn zaak in onder te brengen, maar de oude meubelzaak en de bijhorende tuin bieden zoveel mogelijkheden.”

Hulp uit Ieper

Mr. Steve opent daar op woensdag 1 februari. “Het concept blijft hetzelfde. Meer nog, het wordt nog iets extremer. Ik ga er nog harder inzetten op sfeer en beleving. We zitten er tenslotte in de Pussy Street”, grapt de barbier. De barbershop krijgt binnenkort ook een nieuwe werkkracht. Momenteel leidt Steve een vrouw uit Ieper op om ook mee te helpen in de shop. “Zij past perfect binnen het concept.”

Aperitiefconcertjes op zondag

De Roeselaarse barbier kijkt reikhalzend uit naar de opening van zijn nieuwe zaak. In januari wordt er volop verhuisd. “Ik zie het als een vooruitgang. Terwijl de oppervlakte van de shop en de sfeer er hetzelfde blijven, beschikken we straks ook over een grote tuin. Daar wil ik in de zomer aperitiefconcertjes op zondag organiseren.”