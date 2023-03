Wevelgem zorgt als eerste Belgische gemeente zelf voor nieuwe bankautomaat in Moorsele

Met het verdwijnen van de laatste bankautomaat bleven heel wat Moorselenaars in de kou staan. De gemeente klopte vruchteloos aan bij kleine en grote banken, en vond uiteindelijk een partner in Loomis die ervaring heeft met bankautomaten in andere landen.

In september vorig jaar verdween de laatste bankautomaat in Moorsele. Tevergeefs klopte de gemeente aan bij de hoofdkantoren van alle banken in België en de lokale banken nog aanwezig in de gemeente. Op een schrijven aan federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) kwam geen reactie.

Nationale primeur

“Digitaal betalen biedt heel wat mogelijkheden maar de afwezigheid van een bankautomaat heeft verstrekkende gevolgen voor een groot deel van de bevolking”, zegt schepen van lokale economie Kevin Defieuw (CD&V). “Een bepaalde groep van de bevolking, zoals ouderen, kan door het verdwijnen van een kantoor of bankautomaat niet meer ten volle deelnemen aan de gemeenschap. Ook voor de lokale handelaars heeft dit gevolgen. Daarom besliste de gemeente Wevelgem om de installatie van een nieuwe geldautomaat zelf te faciliteren. Wat een nationale primeur is. Het is de eerste keer dat een lokaal bestuur, via een privé-partner, zelf zorgt voor een geldautomaat.”

In Loomis, een wereldspeler op het gebied van cashmanagement en sinds tien jaar actief in België, vonden ze de ideale partner. Loomis exploiteert sinds 2015 automaten in Noorwegen, Denemarken en Zweden. De voorbije jaren installeerden ze 150 bankautomaten in Frankrijk. In Moorsele zal het bedrijf instaan voor de installatie van de bankautomaat, de volledige omkadering en service van de installatie. Het gaat om een huurcontract van 4 jaar. De gemeente voorziet een budget van 126 000 euro.

Kiosk in het centrum

“We plaatsen de bankautomaat in een beveiligde kiosk van 2,2 op 1,4 meter”, vervolgt schepen Defieuw. “Deze kiosk komt op de hoek van de Secretaris Vanmarckelaan en de Warandestraat, op de plaats waar nu nog een frituur staat. De uitbaters stoppen binnenkort hun activiteiten waardoor deze centrale plaats een nieuwe, zinvolle invulling krijgt.”

Het Wevelgemse bestuur blijft het noodzakelijk vinden dat de federale overheid een sluitende regeling treft met de bankensector in België..

“Wij zijn een financieel gezonde gemeente met een beperkt aantal deelgemeenten. Wij kunnen deze inspanning leveren. Voor heel wat andere gemeenten en hun inwoners ligt dit moeilijk”, besluit Kevin Defieuw.