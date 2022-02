West-Vlaamse Hilde Laga op weg om als eerste vrouw voorzitter van Belgische bank te worden

Hilde Laga (65) lijkt op weg om de nieuwe voorzitter van grootbank ING België te worden. De voormalige advocate werd gevraagd voor de topfunctie, de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank moeten het licht nog op groen zetten.

De in Roeselare geboren Hilde Laga (65) lijkt de eerste vrouw aan de top van een Belgische grootbank te worden. Dat schrijven onder meer De Standaard en De Tijd. De voormalige zakenadvocate en oprichtster van advocatenkantoor Laga in Kortrijk en Roeselare is gevraagd om voorzitter te worden van ING Bank België.

Als de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank het licht op groen zetten, wordt Hilde Laga in april de opvolger van Diego du Monceau. Die laatste kwam in 2020 aan het hoofd van de raad van bestuur van ING België.

Juriste Hilde Laga doctoreerde aan de Katholieke Universiteit Leuven waar ze tussen 1991 en 2014 ook jarenlang vennootschapsrecht doceerde. In diezelfde periode was ze ook zelf actief als advocate en bouwde ze haar advocatenkantoor Laga uit tot een van de grotere in ons land. Intussen is Laga opgegaan in consultant Deloitte en draagt het voortaan de naam Deloitte Legal.

In 2014 legde ze haar advocatenrol neer om verschillende bestuursmandaten te bekleden, onder meer bij technologiebedrijven als Agfa-Gevaert en Barco, kunstencentrum Bozar en grote groenten- en fruitdistributeur Greenyard. Sinds januari 2015 zetelt ze ook in de raad van bestuur van de KU Leuven en het UZ Leuven. In 2016 volgde Hilde Laga Urbain Vandeurzen op als voorzitter van investeringsmaatschappij Gimv.

In 2015 kreeg de West-Vlaamse, als bestuurslid van de KU Leuven, de titel van barones.