Waregemse spaarbank CKV trekt als eerste spaarrente fors op en biedt 0,70 procent aan

De kleine onafhankelijke spaarbank CKV verhoogt de rente op haar spaarboekje tot 0,70 procent. Opvallend, want momenteel is 0,11 procent zo goed als overal de norm. CKV heeft zijn hoofdzetel in Waregem en is in handen van Dominiek De Clerck, zoon van Beaulieu-oprichter Roger De Clerck.

De renteverhoging is op zaterdag 1 oktober een feit. Dan gaat die van 0,25 naar 0,70 procent omhoog. Bij grootbanken is 0,11 procent al even de norm. CKV bood al net iets meer dan het dubbele aan, maar schakelt nu een versnelling hoger.

De spaarrente bij CKV bestaat uit een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,50 procent. Die laatste wordt betaald op het bedrag dat minstens een jaar op de rekening blijft staan.

De rente van 0,70 procent is ook netto, want gereglementeerde spaarboekjes krijgen een fiscale vrijstellingen. Op termijnrekeningen en obligaties wordt dan weer 30 procent belast.

Wie bij CKV dus 1.000 euro op een spaarrekening plaats, krijgt daar na een jaar 7 euro rente op.

Spaanse grootbank

In eigen land kreeg CKV alsnog geen navolging, over onze landsgrenzen schrijft enkele de Spaanse grootbank Santander een soortgelijk verhaal.

Daar vind je bij de Vision Max-formule nu een spaarrente van 0,65 procent, al moet je daarvoor een bedrag tussen 125.000 en 200.000 euro aan de kant staan hebben. Nu lijkt het wachten op de eerste grootbank in België die de spaarrente gevoelig verhoogt.

De verhoogde spaarrente verbleekt echter nog altijd bij de huidige inflatie van om en bij de 10 procent. Sparen levert nog lang geen écht rendement op.

Sinds 1956 actief

Sterke man achter CKV is Dominiek De Clerck, jongste zoon van Beaulieu-oprichter Roger De Clerck. CKV is een onafhankelijke spaarbank met een uitgebreid kantorennetwerk. De instelling is sinds 1956 actief en biedt een gevarieerd aanbod van traditionele spaarproducten. De bank focust ook op oplossingen op maat voor hypothecair gewaarborgde kredieten voor particulieren en professionals.

In juni 2021 nam CKV nog een kredietportefeuille van de Spaanse bank BBVA over, ter waarde van zo’n 100 miljoen euro. In die portefeuille staken vooral woonkredieten van Belgische klanten. Eerder nam het ook al deelactiviteiten van ING-dochter Record Bank en Van Lanschot over.

CKV mag dan binnen de banksector een kleinere speler zijn, met een balanstotaal van meer dan 1 miljard euro is dat tegelijk ook weer relatief. In 2020 bedroeg de winst 12,7 miljoen euro, vorig jaar was dat iets boven de 15 miljoen euro.