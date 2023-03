Vooruit pleit voor bankautomaat aan station: “Alle opties onderzoeken”

Vooruit trekt op dinsdag 21 maart naar de gemeenteraad met een pleidooi voor een bankautomaat in de stationsbuurt.

“De stationsbuurt wordt binnenkort vernieuwd en dat is goed nieuws. We willen van de gelegenheid gebruik maken om te onderzoeken of er in de vernieuwde stationsbuurt ook een bankautomaat kan komen”, zegt raadslid Liesbeth Holvoet. “We zien steeds meer bankautomaten verdwijnen en alle automaten die Ingelmunster nog heeft, liggen in het centrum. Willen we van de stationsbuurt een bruisend tweede centrum maken, dan moeten we alle opties onderzoeken om hier ook een bankautomaat te voorzien.”

Cash geld

Verschillende grootbanken sloten recent hun bankautomaten. Als alternatief richtten ze Batopin op. Onder die naam willen de banken zich naar eigen zeggen engageren voor ‘gemakkelijk toegankelijke geldautomaten, gelijkmatig over het land verspreid, op plaatsen waar de burgers ze echt nodig hebben’. De stationsbuurt is er zo één volgens Vooruit.

“Op de gemeenteraad van maart vragen we het schepencollege om de mogelijkheden te onderzoeken voor een bankautomaat in die buurt”, zegt Liesbeth. “Er zijn vandaag al heel wat digitale betaalmogelijkheden en dat vinden we een goede zaak. Helaas heeft niet iedereen toegang tot die systemen. Mensen zonder smartphone kunnen bijvoorbeeld Payconiq niet gebruiken. Er blijft nog altijd een vrij grote groep voor wie digitaal bankieren een onoverkomelijke drempel is. Er zal dus nog vele jaren een aanzienlijke groep mensen blijven die cash geld nodig heeft. Bovendien zijn er nog steeds plaatsen waar je enkel cash kan betalen.”

Petitie

Om hun idee af te toetsen bij de bevolking startte Vooruit een petitie. Voorstanders van het idee kunnen de petitie online tekenen op https://nieuws.vooruit.org/ingelmunster_bankautomaten_petitie. Op zaterdag 11 maart trok Vooruit op huisbezoek rond het station met de petitie. Ook Melissa Depraetere, fractieleider voor Vooruit in de Kamer, trok mee op pad.

“We zien in heel het land dat het aantal bankautomaten drastisch achteruit gaat. Terwijl de grootbanken gigantische winsten maken, schroeven ze hun dienstverlening terug.”

In het federaal parlement ligt het voorstel van Melissa op tafel om banken boetes op te leggen wanneer ze hun dienstverlening blijven afbouwen. “Ik steun dan ook met veel plezier deze actie in Ingelmunster”, besluit Melissa.