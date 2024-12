Vanaf midden januari geen bankautomaat meer in Lauwe: “Mensen betalen graag nog met contant geld”

Is het einde van contant geld in zicht? Voor de inwoners van Lauwe lijkt dit verhaal alvast werkelijkheid te worden. Op 14 januari sluit het KBC automatenkantoor in de Wevelgemstraat, waardoor meteen ook het laatste bankautomaat in de gemeente verdwijnt.

Doorheen België zet de digitalisering zich verder. Vooral op financieel gebied wordt er meer en meer op internet en digitaal geld ingezet. Banken volgen massaal die trend, waardoor bankautomaten stilaan een relikwie uit de oudheid worden. In verschillende gemeenten is de toegang tot contant geld reeds onbestaande, een lijst waar nu ook Lauwe aan zal worden toegevoegd. Op de deur van het KBC-filiaal, het laatst resterende bankkantoor van Lauwe, verscheen recent een minder leuk bericht. De bankautomaten verdwijnen er begin januari en klanten worden naar Menen of Wevelgem gestuurd. Met die sluiting komt ook een einde aan het laatste, echte cash-punt van de gemeente.

De beslissing maakte op sociale media heel wat tongen los, waarbij vooral het geforceerde gevoel een zure nasmaak leverde. “Het is ons geld, waar we keihard voor werken, en nu gaat iemand anders beslissen wat we ermee mogen doen!” Het is slechts een voorbeeld uit het kleurrijke aanbod dat online te lezen viel. Maar de beslissing komt ook stevig binnen bij de lokale horeca, waar contant nog altijd het betaalmiddel bij voorkeur is. “Wij hebben al erg snel ingezet op het digitale en aanvaarden zowat iedere betaalkaart”, klinkt het bij Caroline. De zaakvoerder van Bockor Café beseft ook dat het leeft onder de mensen. “We aanvaarden dan wel alle kaarten, mensen betalen graag nog hun pintje met contant geld. Ook naar kosten toe is het een marge waar je rekening mee moet houden. Payconiq? Niet iedereen betaalt graag met zijn of haar smartphone. Vooral het oudere publiek raakt daar helemaal geen wijs aan uit.”

Geld afhalen in Jumbo

De tendens van de verdwijnende bankautomaten is iets waar ook de Jumbo Supermarkt mee wordt geconfronteerd. “Je kunt eigen stellen dat we de nieuwe bank van Lauwe zijn geworden!” Sebastien Sintobin, zaakvoerder van de grootste supermarkt van de gemeente, zag de vraag naar contant toenemen. “Het is een vreemd gegeven: betalen doen de mensen minder contant maar cash geld vertrekt hier wel meer en meer. Het is zelfs zo dat de IT-afdeling van Jumbo, die toch honderden winkels moet overzien, ons hiervoor al belde. Ze trokken hoge ogen bij het zien van het grote aantal contant geld dat hier vertrok en vreesden even problemen. We hebben hen moeten uitleggen dat mensen hier aan de kassa extra contanten vragen, en we die met de glimlach meegeven.”

Hoewel het geenszins een verplichting is, en het voor de supermarkt zelfs geld kost, biedt Sebastien die dienst toch aan. “Het is iets typisch West-Vlaams. Mensen betalen hun pintje graag contant en tijdens de feestdagen? De enveloppe is heer en meester. Natuurlijk kun je aan de kinderen en kleinkinderen iets gaan overschrijven voor Nieuwjaar, maar datzelfde geld in een enveloppe steken blijft de voorkeur dragen. Om aan die contanten te raken, komen mensen dan naar hier. We betalen natuurlijk voor iedere transactie die er gebeurt. Individueel spreken we telkens over luttele centen maar op het einde van het jaar is het een aanzienlijk totaalbedrag. Toch is het voor ons ondenkbaar dat we hiermee gaan stoppen. Niet alleen is het een dienst die we aanbieden aan mensen, waarvoor ze overigens ook in de winkel moeten zijn. Daarnaast zorgt het er ook voor dat er op het einde van de dag heel wat minder cash in de lades zit. Dat maakt het heel wat veiliger voor iedereen. Je kunt zelfs stellen dat het gros van contanten in onze kassa’s, er zit om aan de klanten mee te geven.”

Batopin

Het nieuws van de sluiting kwam ook als een verrassing bij het stadsbestuur. “We hebben zelfs nog geen tijd gehad om dit te bespreken”, klinkt het bij bevoegd schepen Mieke Syssauw (Voor 8930). “Van zodra we wisten dat de sluiting eraan zat te komen, namen we contact met Batopin. Die dienst is bezig met een uitrol van geldautomaten doorheen Vlaanderen, om de schaarste van contant op te vangen. Ze installeerden er ook eentje in Rekkem. Daar kregen we echter al snel het antwoord dat er absoluut geen plannen zijn om ook in Lauwe iets te installeren. Volgens hen is er in de ruime regio meer dan aanbod genoeg, en kunnen mensen probleemloos naar Rekkem of Wevelgem voor contanten. We gaan nu intern moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat we al dan niet kunnen doen. Het zal zo snel mogelijk worden besproken door het schepencollege.”