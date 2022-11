Vanaf 2024 ook in Gullegem geen automaat meer: “Dit is geen Wevelgems probleem meer, maar een algemene uitdaging”

Het gemeentebestuur van Wevelgem heeft de Federale overheid in een brief opgeroepen om in iedere gemeente een bankautomaat te behouden. De oproep kwam er nadat uit gesprekken met banken duidelijk werd dat de bankautomaat in Moorsele niet meer terug zal keren. Meer zelfs, vanaf 2024 zou je ook in Gullegem niet langer cash kunnen afhalen.

Sinds eind september, toen het KBC-filiaal de deuren sloot, kan je geen cash meer afhalen in Moorsele. Wat vele Moorselenaars met een immens probleem opzadelt, zei Yves Goddeeris (Vooruit) tijdens de voorbije gemeenteraad. “Voor minder mobiele mensen of voor wie het moeilijk heeft met elektronisch betaalverkeer” somde hij de getroffenen op. Vooral inwoners ouder dan 65 ervaren de moeilijkheden. Goddeeris riep alle fracties in de gemeenteraad op om actie te ondernemen en de hogere overheden aan te spreken.

Neutrale bankautomaat

Schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V) meent dat het gemeentebestuur niet bij de pakken is blijven zitten. “We hebben de negen hoofdkantoren aangeschreven die een filiaal hebben in onze gemeente, en hen gewezen op de precaire situatie, met name dat bijna 7.000 inwoners in eigen gemeente geen geld meer kunnen afhalen! We ontvingen zes reacties, waarvan drie van grootbanken. Die verwijzen naar Batopin, een netwerk van bankneutrale geldautomaten in België, als oplossing voor het probleem.”

Daar kregen we te horen dat de situatie van Moorsele niet zal veranderen, dat in Gullegem op korte termijn het aantal bankautomaten zal verminderen van vijf naar twee. En in deelgemeente Wevelgem zullen er van de negen huidige nog slechts vier overblijven – Schepen van Economie Kevin Defieuw (CD&V)

Dus had een delegatie van het gemeentebestuur overleg met Batopin. “Een bankautomaat in Moorsele, vergeet dat maar. Dat past niet in onze visie”, klonk het daar. Tegelijkertijd kreeg de delegatie te horen dat er vanaf 2024 ook geen cash meer zou af te halen zijn in Gullegem. In Wevelgem zou er wel nog een neutrale bankautomaat mogelijk zijn.

Batopin

“Het antwoord van Batopin was even duidelijk als ontnuchterend”, vervolgt Kevin Defieuw. “Dus schreven we alle lokale kantoren van kleinere banken aan. Klopt het antwoord van Batopin wel? Daar kregen we te horen dat de situatie van Moorsele niet zal veranderen, dat in Gullegem op korte termijn het aantal bankautomaten zal verminderen van vijf naar twee. En in deelgemeente Wevelgem zullen er van de negen huidige nog slechts vier overblijven. Dit is geen Moorseels of Wevelgems probleem maar een algemene uitdaging. We willen nu aan de alarmbel trekken en de minister aanschrijven.”

Als we lokaal niets meer kunnen bereiken moet het opgelost worden op een bovenlokaal niveau. We hopen op een wetsvoorstel waarbij er een geldautomaat is per zeker aantal inwoners – Raadslid Yves Goddeeris (Vooruit)

Vooruit en Groen waren akkoord om gezamenlijk de brief te ondertekenen. “Als we lokaal niets meer kunnen bereiken moet het opgelost worden op een bovenlokaal niveau”, aldus raadslid Goddeeris. “We hopen op een wetsvoorstel waarbij er een geldautomaat is per zeker aantal inwoners.”

Zodoende kregen deze week de ministers van Economie, Piere-Yves Dermagne (PS) en van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een brief in de bus. De N-VA ondertekende de brief niet. “Wij erkennen dat de situatie meer dan acuut is”, aldus fractieleider Filip Daem (N-VA). “Voor ons dient deze brief niet specifiek naar minister Van Peteghem gestuurd te worden, maar naar de hele federale overheid. Die heeft een participatie in enkele grootbanken zoals Belfius en Bpost. Wij verwachten dat die overheid via die kanalen cash geld blijft ter beschikking stellen.”