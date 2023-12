Universele geldautomaat opent in Sijsele

In het gemeentehuis van Sijsele opende op woensdag 13 december een universele geldautomaat de deuren. Iedere passant, ongeacht de bank waar hij of zij bij aangesloten is, kan ervan gebruikmaken. Stad Damme sloot hiervoor een overeenkomst voor negen jaar, die verlengbaar is, met aanbieder Batopin.

Batopin werd opgericht door een aantal grootbanken om hun gezamenlijk aanbod aan automaten te beheren. “Fysieke automaten zijn voor veel mensen een belangrijke dienstverlening”, weet burgemeester Joachim Coens. De geldautomaat is toegankelijk via de voorzijde van het gemeentehuis, waar voor de toegankelijkheid ook een hellend vlak werd geïnstalleerd. (PDV/foto DC)