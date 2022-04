Tegen eind 2024 moet West-Vlaanderen 250 neutrale geldautomaten tellen: ontdek hier waar ze komen

De tijd dat je bij elk bankkantoor eurobiljetten uit de muur kon halen, is al even verleden tijd. Vier grootbanken hebben zich nu verenigd in Batopin en willen in Vlaanderen een netwerk van neutrale geldautomaten uit de grond stampen. Tegen eind 2024 moeten er in onze provincie in totaal 250 automaten op zo’n 95 locaties operationeel zijn.

We betalen – zeker sinds de coronacrisis – steeds vaker met de bankkaart of digitaal, maar cash geld is allesbehalve uitgestorven. Voor banken is het echter te duur geworden om zelf alle bankautomaten actief te houden.

Ook steeds meer filialen sluiten de deuren, maar om toch aan de vraag te blijven voldoen, hebben vier Belgische grootbanken – Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis en ING – Batopin opgericht.

Daarmee willen de initiatiefnemers cash geld structureel en op lange termijn garanderen. “Batopin is echt van nul begonnen om een nieuw netwerk van neutrale geldautomaten te creëren”, duidt woordvoerder Vincent Bayer.

“Dit staat ook volledig los van de aparte banken.” Het nieuwe netwerk is tot Bancontact Cash-punten gedoopt en doel is om de automaten te plaatsen waar cash geld ook daadwerkelijk nog frequent gebruikt wordt.

Horeca, retail, toerisme…

In West-Vlaanderen zijn er momenteel 31 actieve neutrale geldautomaten, verspreid over 16 locaties. Tegen eind 2024 moet dat aantal naar 250 Bancontact Cash-punten, verspreid over zo’n 95 locaties, opgetrokken zijn.

“Een hoog aantal”, klinkt het bij Batopin. “Maar dat houdt onder andere verband met het feit dat West-Vlaanderen een groot aantal middelgrote steden telt en we ook de noodzaak beseffen om de volledige Belgische kustlijn te bedienen.”

Het grote voordeel van een neutraal netwerk is dat de locaties niet afhankelijk zijn van waar de bankfilialen van de vier partners te vinden zijn.

“We onderzoeken waar mensen nog daadwerkelijk contant geld gebruiken. Dat wordt bepaald op basis van de hoeveelheid cash die daar op vandaag gebruikt wordt.”

“We houden rekening met een aantal sleutelfactoren: demografie, woon- en/of werkomgeving, verplaatsingspatronen en de effectieve locaties waar mensen daadwerkelijk op zoek gaan naar cash geld om het er ook te spenderen. De horeca, retail en de toeristische sector spelen daarin een cruciale rol.”

Het vinden, identificeren en opzetten van de Cash-punten verloopt geleidelijk. “We gaan daarvoor altijd in overleg met de lokale overheden, want we willen de plaatselijke behoeften zo goed mogelijk dekken.”

De uitrol van het hele netwerk ging vorige zomer al van start. Tegen eind 2024 moet België in totaal 2.240 Cash-punten op ongeveer 750 locaties tellen.

Oud én jong

Een van de plekken in West-Vlaanderen waar Batopin al te vinden is, is de Anzegemse deelgemeente Vichte. “Sinds 23 december 2021 om exact te zijn”, zegt economieschepen Christophe Vandererven (Samen Eén), die ook actief is als verzekeraar.

“Vichte had geen geldautomaat meer toen KBC hier haar filiaal sloot. Ik heb het bewuste gebouw gekocht en nam daarna meteen contact op met Batopin.”

De geldautomaat blijkt al na vier maanden een schot in de roos te zijn. “Ik denk dat zo goed als alle Vichtenaren die al gebruikt hebben. Elk uur halen heel wat mensen hier geld uit de muur. En dat zijn niet alleen oudere mensen, ook veel jongeren houden hier halt.”

“Dat bewijst dat cash geld nog steeds een hoeksteen van onze economie is. In die mate zelfs dat we ondertussen de mogelijkheid onderzoeken om een neutrale geldautomaat aan het Anzegemse gemeentehuis te plaatsen.”

Reeds actieve Batopin-geldautomaten

1. Elizabetlaan 13, Knokke

2. Molenstraat 12, Blankenberge

3. Koning Lepold III-plein 0, Blankenberge

4. Kerkstraat 33, Wenduine

5. Kursaal – Westhelling 1, Oostende

6. Natiënkaai 1, Oostende

7. Priorijlaan 31, Westende

8. Stationsplein 9, Adinkerke

9. Ooststraat 8, Veurne

10. Schipstraat 1, Diksmuide

11. Dorpsstraat 26GVA, Jabbeke

12. Stationsplein 5, Brugge

13. Beverenstraat 1A, Ardooie

14. Stationsplein 0, Roeselare

15. Sint-Jozefstraat 22, Lendelede

16. Oudenaardestraat 3, Vichte

Geplande Batopin-geldautomaten

1. Alfons Pieterslaan 101, Oostende

2. Kapelstraat 5/1, Bredene

3. Albert 1-Laan 176, Nieuwpoort

4. Blankenbergsesteenweg 144, Brugge (Delhaize)

5. Bossuytlaan 1, Assebroek

6. Vlamingstraat 3, Poperinge

7. Steenvoordestraat 42, Watou

8. Kerkstraat 45, Houthulst

9. Stationsstraat 15a, Kortemark

10. Hubert D’Ydewallestraat 15a, Beernem

11. Polenstraat 6, Kemmel

12. Ringlaan 34, Kortrijk (Ring Shopping)

13. Stationsplein 8, Kortrijk

14. Burgemeester Pyckestraat, Kortrijk (Delhaize)

15. Rijselstraat 14, Menen

16. Wontergemstraat 32, Dentergem

17. Pand 203, Waregem

18. Bruggestraat 30, Ingelmunster

De lijst met geplande locaties wordt door Batopin stelselmatig verder aangevuld.