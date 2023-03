Tegen de zomer geldautomaat op De Munt in Roeselare, ook extra automaat in centrum van Rumbeke

Enkele maanden geleden startte de stad Roeselare onderhandelingen met Batopin, de financiële instelling die verantwoordelijk is voor het plaatsen en beheren van de bankinstellingen KBC, ING, BNP Parisbas Fortis en Belfius.

Burgemeester Kris Declercq is tevreden nu Batopin ingaat op de vraag van de Stad. “Heel wat inwoners en handelaars spraken mij aan over de door Batopin besliste clustering aan het Station. Ik bleef daar niet doof voor en organiseerde reeds enige maanden geleden intens overleg met zowel Batopin en de lokale bankfiliaalhouders. Ik ben gelukkig vandaag te kunnen aankondigen dat voor de zomer door Batopin een tweede afhaalautomaat zal geïnstalleerd worden op de Munt en een derde in Rumbeke”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Pinnen in de stadskern

De vier bovengenoemde banken beslisten in 2020 om de vennootschap Batopin op te richten. In stadskernen zorgt dit voor een concentratie van de bankautomaten, waar je geld kan opnemen of storten, dus ook in Roeselare. Zo focuste Batopin op een heroriëntatie naar het stationsgebouw.

“Diverse inwoners ervaarden deze vermindering van automaten terecht als een gemis en een vermindering van de bestaande dienstverlening van de banken. Ik ontving ook meldingen over de werking en toegankelijkheid van de automaten in het stationsgebouw”, gaat Kris Declercq verder.

De burgemeester nam het initiatief om met Batopin constructief te onderhandelen: zowel naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de bestaande automaten in het stationsgebouw als naar extra bankautomaten in het centrum als in de deelgemeenten. “Met Batopin zijn we ingegaan op de vraag van de Stad, gezien een optimale spreiding en klantvriendelijkheid ook voor ons voorop staan, zeker in een bloeiende stad als Roeselare met een sterk handelscentrum. Het bijkomende afhaalpunt in de stadskern, en een tweede stortings-en afhaalpunt, ook voor handelaars, in Rumbeke spelen in op die vraag”, horen we van Marie Janart, Batopin-verantwoordelijke.

Het nieuwe afhaalpunt zal voor de zomer worden ingericht aan de inkomhal van Kenniscentrum ARhus. “Daarnaast werden de netheid, het gevoel van veiligheid en de toegankelijkheid van de automaten in het Stationsgebouw versterkt door de inzet van een veiligheidsbewaker, toezicht door de gemeenschapswachten, extra poetsbeurten, bestickering en extra tussenschermen om de discretie te verhogen.”

Storten en opname aan nieuwe Batopin-vestiging in Rumbeke

In de Sint Petrus- en Paulusstraat 24 in Rumbeke opent Batopin eveneens voor de zomer een nieuwe vestiging. Daar kan zowel geld afgehaald én gestort worden. Door de vlotte en veilige bereikbaarheid, en parkingmogelijkheid, is dit voor de handelaars en ondernemers van de stad en van Rumbeke een bijkomende mogelijkheid.

Ook op heel wat andere plaatsen in de Stad kan nog gepind worden. Overzicht bankautomaten