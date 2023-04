Straks weer een bankautomaat in elke gemeente

De federale regering en de financiële sector hebben een akkoord bereikt over de verbeterde toegang tot geldautomaten. Dat meldde minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). In elke gemeente zal minstens één automaat aanwezig moeten zijn.

De Belgische banken bouwen het aantal geldautomaten al jaren af. Veel betalingen gebeuren immers elektronisch of via online overschrijving, waardoor het voor de sector niet interessant is om de dure bankautomaten open te houden.

Het gevolg is dat veel dorpen geen geldautomaat hebben, en inwoners die wel nog afhankelijk zijn van contant geld, vaak kwetsbaren of ouderen, kilometers ver moeten gaan om cash af te halen.

Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne, minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) zaten daarom samen met Febelfin en Batopin, de samenwerking tussen vier grootbanken over de invoering van bankneutrale automaten. Daar is nu een akkoord uit voortgekomen.

207 extra cashautomaten

Concreet zal er in elke gemeente minstens één bankautomaat aanwezig moeten zijn. Dat betekent dat de sector geen bankautomaten meer mag weghalen als dat de dekkingsgraad verslechtert en 207 extra cashautomaten moet plaatsen tegen 2025.

De dekkingsgraad – een automaat binnen stedelijke gebieden binnen de twee kilometer, in tussengebieden binnen de drie kilometer en in landelijke gebieden binnen de vijf kilometer – moet verbeteren tegenover de situatie van eind 2021.

In de stedelijke gebieden moeten er nog eens 80 bankautomaten behouden worden of worden bijgeplaatst op strategische locaties. Tegen 2027 moeten er zowat 4.000 geldautomaten zijn.

Daarnaast krijgt elke inwoner het recht op 24 gratis cashafhalingen per jaar, bij om het even welke bank, ook als men er geen klant is.

Tot slot moeten bankautomaten die rechtstreeks toegankelijk zijn via de buitengevel 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. Ten minste een op twee bankautomaten moet over die functie beschikken, wat van belang is voor zelfstandigen en vrije beroepen.

