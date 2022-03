Sophie Houssin is de eerste beleggingscoach voor vrouwen

Beleggen won sinds de coronacrisis meer en meer aan belangstelling, maar slechts 3 op de 10 beleggers is een vrouw. Daar wil Sophie Houssin van The Selfmade Academy graag verandering in brengen.

“Vrouwen zijn betere beleggers dan mannen, maar eerst moeten ze dat zelf gaan beseffen”, stelt Sophie Houssin (36) onomwonden. “Historisch gezien hebben vrouwen de neiging hun extra geld veel minder snel te beleggen dan mannen. Als je mannen en vrouwen vraagt wie de betere belegger is, denken beide groepen dat mannen dat zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat, als vrouwen beleggen, ze vaak succesvol zijn en zelfs beter presteren dan hun mannelijke tegenhangers…”

“Als eerste beleggingscoach in Vlaanderen heb ik de voorbije maanden 20 dames begeleid in hun eerste stappen naar meer financiële vrijheid. Een vrouw wordt gemiddeld 3 tot 5 jaar ouder dan een man en wat men ook soms vergeet, is dat de levenskost voor vrouwen hoger ligt. Naar de kapper gaan bijvoorbeeld, kost beduidend meer voor een vrouw dan voor een man. Vrouwen hebben dus meer geld nodig, terwijl ze vaak nog altijd minder verdienen. Dan is een appeltje voor de dorst onder de vorm van rendement op beleggingen geen overbodige luxe.”

Ideaal startmoment

“Hoe ik op het idee ben gekomen om beleggingscoach voor vrouwen te worden? The Selfmade Academy is gegroeid vanuit het feit dat ik in mijn dichte omgeving gezien heb hoe vrouwen in een ongelukkige relatie bleven omdat ze financieel niet sterk genoeg stonden. Dat wou ik zelf zeker vermijden. Daarom startte ik op mijn 24ste met beleggen om zo financieel onafhankelijker te zijn. Van de kennis die ik ondertussen doorheen de jaren heb opgebouwd, wou ik graag meer vrouwen ervan laten profiteren”, verduidelijkt Sophie.

“Het is het ideale moment om te beleggen. De toekomst ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Wat er nu gaande is in de wereld, heeft ook repercussies op onze portemonnee. En laten we realistisch zijn: dat is al een paar maanden aan de gang. De inflatie treft ons allemaal, de prijzen in de supermarkt zijn hoger geworden. Voor wie in loondienst werkt, stijgen de lonen wel, maar zeker niet voldoende om het inflatiemonster de baas te kunnen. Dat wil zeggen dat we allen met de dag armer worden. Behalve als je niet bij de pakken blijft zitten en actie onderneemt”, besluit Sophie Houssin. (DRD)

