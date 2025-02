Private bank en vermogensbeheerder Degroof Petercam opent vestiging in Kortrijk

In het Beneluxpark op Hoog Kortrijk bevindt zich het gloednieuw kantoor van Degroof Petercam, een vooraanstaand investment house met ruim 150 jaar ervaring in financiële dienstverlening. Tom Hollants werd aangesteld als nieuwe regiodirecteur. Het Kortrijkse kantoor wordt een lokale hotspot voor vermogensbeheer en beleggingsexpertise.

Dat Degroof Petercam inzet op Kortrijk is geen toeval. “Het nieuwe kantoor is ideaal als hotspot waar we onze lokale betrokkenheid en internationale expertise combineren”, legt Gert Biesmans uit, directeur Private Banking Vlaanderen. “Kortrijk is een dynamische en welvarende regio. Niet alleen staan we er dicht bij onze cliënten, het is ook een goede uitvalsbasis om hen in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik en daarbuiten te ondersteunen bij hun professionele en privéambities.”

Het nieuwe kantoor toont de ambitieuze groeiplannen van Degroof Petercam aan. “De rol van private banking evolueert voortdurend in Vlaanderen”, merkt Gert Biesmans op. “Vooral in Zuid-West-Vlaanderen liggen op dat vlak kansen door de aanwezigheid van veelbelovende ondernemers en kmo’s. We spreken hun taal en reiken hen als compagnon de route diensten aan zoals gediversifieerde beleggingen, inclusief met toegang tot private equity, vlotte financieringen en advies over de structurering van hun privé- en bedrijfspatrimonium.”

Nieuwe regiodirecteur

De verhuis naar het nieuwe private banking kantoor valt samen met de benoeming van Tom Hollants, die goed vertrouwd is met de regio Zuid-West-Vlaanderen en haar ondernemers. “We willen een betrouwbare partner blijven die met zijn cliënten meegroeit”, zegt Tom Hollants.

“Een goede band met cliënten begint met een hecht team waarin iedereen zijn rol kent. Mijn nadruk ligt vooral op samenwerking: als je als team samenwerkt, voelen cliënten dat vertrouwen meteen. Dat is cruciaal in een regio waar cliënten op zoek zijn naar continuïteit en vertrouwen. Samen met mijn team bouwen we aan hechte relaties en een solide basis in Kortrijk als financiële hub voor ondernemers in Zuid-West-Vlaanderen.”