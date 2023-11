Primeur voor Vlaanderen: In Kuurne kan je heel binnenkort geld afhalen in het gemeentehuis

Vanaf woensdag 6 december zal het gemeentehuis van Kuurne een primeur hebben in Vlaanderen. Het zal namelijk de eerste gemeente zijn die een geldautomaat zal aanbieden in zijn gemeentehuis voor de afhaling van cash geld.

Momenteel kan dit nog op vier plaatsen in de gemeente, waaronder het Crelan- en Argentakantoor. Er is echter nog onzekerheid over de twee toestellen in het KBC-filiaal. Vorig jaar werd de gemeente benaderd door Batopin, het nieuw, bankneutraal netwerk van geldautomaten in België, om ook in het gemeentehuis van Kuurne twee bankautomaten te plaatsen. De gemeente stemde in op deze vraag en de nodige voorbereidingswerken gingen daarvoor vorige week van start.

“Momenteel worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de eigen gemeentediensten en zullen de automaten worden geplaatst door het bedrijf Batopin”, vertelt burgemeester Francis Benoit. “Er zal een geldautomaat worden geïnstalleerd in de buitenmuur en eentje in de inkomhal van het gemeentehuis. De bankautomaat die in het sas van het gemeentehuis zal worden geplaatst zal toegankelijk zijn van 6 uur ’s morgens tot middernacht. Daarnaast zal er ook een openbaar toilet ter beschikking staan van de bevolking. De andere automaat die in de buitenmuur zal worden geplaatst van ons gemeentehuis zal 24 op 24 uur beschikbaar zijn voor geldafhaling.”

“Het hellend vlak van het gemeentehuis zal tevens de mogelijkheid bieden aan mindervaliden om eveneens contant geld af te halen in het gemeentehuis. De twee geldautomaten zijn alvast heel centraal gelegen en camera’s zullen instaan voor extra beveiliging van de gebruikers van de automaten en de bewaking van de twee nieuwe geldautomaten zelf.” Burgemeester Francis Benoit is alvast heel enthousiast over deze nieuwe service en hoopt dat het een meerwaarde zal bieden voor de inwoners van Kuurne. (BRU)