Primeur in Vlaanderen, maar geldautomaat is na enkele dagen al defect in Moorsele: “Tegen ten laatste woensdag weer hersteld”

Met veel bombarie geopend, maar de geldautomaat in Moorsele is al defect. Vrijdag was er al een reparatie nodig, maar daags nadien bleek de machine opnieuw kapot. Het toestel is een primeur in Vlaanderen, aangezien het de gemeente zelf is die het faciliteert.

Nationale televisie, radio en kranten stonden paraat om de eerste flappen geld te zien verschijnen uit de nieuwe geldautomaat in Moorsele. Sinds september konden de inwoners van de Wevelgemse deelgemeente geen cash geld meer afhalen, nadat de laatste bank er verdween.

Loomis

Omdat er weinig uitzicht was op een oplossing vanuit de banken en de hogere overheid, besloot het gemeentebestuur het heft in eigen handen te nemen. Het ging in zee met Loomis dat ook in Frankrijk al meer dan 160 gelijkaardige automaten uitbaat. Een primeur in Vlaanderen.

Buiten dienst

Een primeur in mineur, zo blijkt nu amper enkele dagen later. Woensdag waren de eerste klanten er al geweest, maar daags nadien stond er al te lezen dat het toestel buiten dienst was. “Op de nationale feestdag stuurden we alsnog een technieker langs en die loste het euvel op”, vertelt Ellen Van Berlamont van Loomis.

Snel gewerkt, al was het tevergeefs. Nog eens een dag later kon er opnieuw geen geld meer afgehaald worden. Toen dat bekendraakte, werd binnen het uur een technieker erop afgestuurd, maar die kon het euvel niet verhelpen. “Wellicht gaat het om een fabricatiefout en we kunnen er dus niks aan doen, net als de gemeente er niks kan aandoen”, aldus Van Berlamont. “We hopen nu ten laatste woensdag de machine weer te herstellen.”

Draait goed

Een domper op de feestvreugde, dat is het wel. “Het is natuurlijk typisch dat het met onze eerste automaat in Vlaanderen moet gebeuren. In Frankrijk hadden we het nog geen enkele keer voor. Maar ondanks de problemen werd er best al veel geld afgehaald. Eén derde van de biljetten die er bij start waren ingestoken was al weg. Het draait dus goed.”

Bij de gemeente zitten ze wel lichtelijk verveeld met het feit, maar ze kunnen er wel begrip voor opbrengen. “We blijven ervan overtuigd dat dit een juiste keuze was. En het is natuurlijk zo dat als je ergens de eerste in bent, ook altijd iets kan mislopen. Bovendien werd ons gezegd dat de eerste maand ons niet zal aangerekend worden. Het is nu eenmaal een testfase voor zowel Loomis als voor ons.”