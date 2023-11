Plaatsing bankautomaat in Bissegem uitgesteld naar 2024

Een jaar geleden kondigde Stad Kortrijk aan nog voor het einde van 2023 werk te maken van een nieuwe ‘bankneutraal automaat’ in Bissegem. De plaatsing en ingebruikname daarvan worden uitgesteld naar het voorjaar van 2024.

In Groot-Kortrijk is het aantal bankautomaten in vijf jaar tijd bijna gehalveerd. De vier grootbanken (BNP Paribas, KBC, ING en Belfius) sluiten de laatste jaren met de regelmaat van de klok bankautomaten en zetten vol in op de bankneutrale automaten. Die punten zijn niet gebonden aan een bank en dienen enkel en alleen om cash geld af te halen. Alleen loopt die uitrol momenteel niet van een leien dakje. In het Kortrijkse zijn er momenteel slechts vier van die bankneutrale automaten.

Sinds 2020 is er in Bissegem zelfs geen bankautomaat om cash geld af te halen meer beschikbaar. Stad Kortrijk maakte vorig jaar haar intenties wereldkundig om ten laatste eind dit jaar werk te maken van een oplossing voor de Bissegemnaren in de vorm van een Batopin-automaat ter hoogte van de parking Rietput. “Contant geld is een basisbehoefte en dit zal ook nog een tijd zo blijven. Mijn bezorgdheid gaat dan ook uit naar het verzekeren van de bereikbaarheid van deze basisdienstverlening”, klonk het toen bij schepen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Uitstel naar 2024

“In Bissegem is er al sinds 2020 geen bankautomaat meer aanwezig. Na intense gesprekken met Batopin heb ik kunnen afdwingen dat we tegen ten laatste eind 2023 een nieuw operationeel cash afhaalpunt krijgen”, vervolgde Maddens. Dat bankautomaat komt er dus nog steeds, maar al zeker met enkele maanden vertraging. Er loopt een nieuwe omgevingsaanvraag die de stad, na het openbaar onderzoek, in februari 2024 zal beoordelen.

Stad Kortrijk koppelt de plaatsing van het cashafhaalpunt aan een beperkte herwaardering van de parking Rietput. Het bankautomaat zal zo’n drie parkeerplekken innemen en er wordt ook werk gemaakt van extra groene ruimte op de parking. Ook wordt er ruimte voorzien om een publieke laadinfrastructuur te voorzien voor elektrische auto’s. (JF)