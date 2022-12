Petitie gestart voor geldautomaten in Otegem en Sint-Denijs: “Inwoners zijn de dupe van deze besparingsoperatie”

Vooruit Zwevegem start een petitie voor het plaatsen van een geldautomaat in Otegem en Sint-Denijs. Deze twee deelgemeenten hebben momenteel geen bankautomaat meer op hun grondgebied.

Het aantal bankkantoren verminderde in West-Vlaanderen sinds 2015 met liefst 40%. Hiermee is onze provincie de koploper van het land. De nabijheid van een bankkantoor is afhankelijk van hoe je gemeente eruit ziet. Vooruit Zwevegem lanceerde daarom een petitie voor bankautomaten in Otegem en Sint-Denijs.

“Geld afhalen is ondanks de digitalisering een basisrecht”

“In Otegem en Sint-Denijs moeten de inwoners zich meer dan 5 km verplaatsen om nog een geldautomaat te vinden. Deze inwoners en lokale handelaars zijn de dupe van deze besparingsoperatie van de grootbanken. Daarom vragen we met een petitie om overleg tussen het gemeentebestuur en die banken”, zegt Mieke Eggermont van Vooruit Zwevegem.

Batopin NV

Volgens haar lijkt een minimum aan spreiding van bankautomaten in onze gemeente aangewezen. “Als lid van Bijzonder Comité Sociale Dienst zal ik de resultaten van deze petitie overhandigen aan de burgemeester en het schepencollege en vragen om contact op te nemen met Batopin NV om ervoor te pleiten om ook in Otegem en Sint-Denijs geldautomaten te voorzien.”

Wraakroepend

Melissa Depraetere, federaal fractieleider van Vooruit zegt dat er ondanks de digitalisering van het bankgebeuren toch nood blijft aan bankautomaten. “Heel wat mensen bankieren online, maar 1 op 5 mensen is helemaal niet mee met de digitalisering. Het is dan ook wraakroepend dat die groep aan hun lot wordt overgelaten. Banken moeten een minimaal aanbod aan dienstverlening voorzien in elke deelgemeente. Cash afhalen, dat is een basisrecht.”

Ze dienden dan ook een wetsvoorstel in dat banken verplicht blijven in het straatbeeld aanwezig te zijn.

(GJZ)