Er komen opnieuw bankautomaten in deelkernen Hulste en Stasegem. Harelbeke werkte daarvoor nauw samen met Batopin, een verbond van vier grootbanken. Oppositiepartij Vooruit ziet haar inspanningen van destijds beloond worden en reageert opgelucht.

In Hulste komt er een dubbele geldautomaat nabij de kerk op Hulstedorp. In Stasegem is dat dubbele geldautomaat op twee parkeerplaatsen achter de frituur.

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) benadrukt het belang van de nieuwe automaten: “Het moet mogelijk zijn voor onze inwoners op een relatief korte afstand van hun woning geld te kunnen opnemen of storten. Omdat veel banken de afgelopen jaren verdwenen, werd dit een probleem, vooral voor de oudere bevolking.”

Schepen van Economie Kathleen Duchi (team harelbeke) voegt toe: “Het vinden van geschikte locaties voor de automaten was een uitdaging. We zochten plekken die niet interfereren met evenementen, kermissen of markten, maar toch centraal gelegen zijn om de handel en horeca te ondersteunen.”

De exacte installatiedatum staat nog niet vast, maar de burgemeester belooft een snelle installatie: “De vergunningen zijn bijna rond, het is nu een kwestie van in te plannen.”

Niet in Bavikhove

Voorlopig komt er evenwel geen automaat in Bavikhove, aangezien daar een privéspeler zit, kantoor Duchi in Bavikhovedorp. Eventuele wijzigingen worden nauw opgevolgd om indien nodig alsnog met Batopin een oplossing te vinden.

Vooruit Harelbeke hamerde hier overigens al even op. Eind 2022 lanceerde de partij een petitie om bankautomaten te voorzien in Hulste en Bavikhove, finaal dus met succes. “Na jarenlang aandringen en overleg met de grootbanken, kunnen onze inwoners eindelijk terug hun eigen geld beheren”, zeggen Vooruit-kopstukken Alain Top en Melissa Depraetere. (RB)