Op Bosmolens in Izegem verdwijnt laatste bankautomaat in september

Raadslid Jan Dierickx-Visschers hekelt dat in september het filiaal van BNP Paribas Fortis op de wijk Bosmolens verdwijnt. “Daarmee verdwijnt ook de laatste bankautomaat in de wijk”, foetert hij.

“Handelaars gaan met hun cash geld naar het centrum moeten (Fortis heeft nog een filiaal in de Nieuwstraat, red.). Ik weet wel dat er met Batopin recent ook een neutraal bankpunt in de Marktstraat is geopend, maar dat is geen goede tendens. Ik hoop dat de stad nog iets kan betekenen voor ons.”

Niet te veel hoop koesteren

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): “Banken zijn nu eenmaal private instellingen en als stad hebben we weinig invloed op hun keuzes”, zegt hij. “Die Batopin is nu inderdaad nieuw in de Marktstraat en je merkt dat er steeds meer gecentraliseerd wordt. Ik wil gerust in gesprek gaan met de banken zelf, maar ik zou niet te veel hoop koesteren. Gelukkig zijn veel supermarkten flexibel en kan je ook daar extra geld afhalen. Als de privémarkt het niet wil doen, denk ik dat we het zo moeten oplossen.”

Eva Bossuyt (Vooruit) merkte nog eens op dat haar partij een petitie heeft lopen om te blijven ijveren voor bankautomaten op sommige locaties. “Als stad zou het een krachtig signaal zijn om zo’n vraag van de oppositie niet te negeren.” (vadu)